Data da homologação do concurso do Quadro Geral será dia 7 de junho

A Comissão Permanente de Seleção (Copese) divulgou retificação no edital do concurso para o Quadro Geral da Prefeitura de Palmas, alterando o cronograma estabelecido para a homologação do certame. A nova data para a homologação do resultado é sexta-feira, dia 7 de junho. O Edital de Abertura Nº 01/2024, de 05 de janeiro de 2024, estará atualizado com essa retificação incluída, mantendo inalterados todos os demais itens, subitens e anexos. Para mais informações, os interessados podem acessar o endereço eletrônico copese.uft.edu.br.

O Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas (IVM), sob a orientação da Comissão Especial Organizadora dos Concursos Públicos do Município de Palmas, é responsável pela execução do certame, com o apoio da banca organizadora Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (CDE) da Universidade Federal do Tocantins (UFT).