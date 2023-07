Cine Cultura recebe a mostra ‘A Grande Arte no Cinema’

Uma oportunidade única para apreciar na telona e em alta definição, os trabalhos dos artistas mais famosos da história, bem como conhecer todos os segredos por trás das suas obras. Assim, a mostra ‘A grande arte no cinema’ chega ao Cine Cultura com nove documentários sobre os grandes nomes da pintura mundial. A primeira exibição será nesta quinta-feira, 13, às 18h30, com os documentários ‘Caravaggio – A alma e o sangue’ e ‘Eu, Leonardo Da Vinci’, ambos com direção do cineasta Jesus Garces Lambert. Cada obra será exibida uma única vez e a programação se estende até o dia 17 de agosto.

‘Caravaggio – A alma e o sangue’ faz uma viagem cinematográfica emocionante pela vida, a obra e os tormentos do pintor italiano Caravaggio. Luz e sombra, contrastes e contradições, gênio e intemperança distinguem a sua existência e a sua arte.

Já o documentário ‘Eu, Leonardo Da Vinci’, faz o registro dos 500 anos da morte de Leonardo Da Vinci, um olhar inédito, de linguagem cinematográfica singular, sobre um dos maiores pensadores da história. Uma história fascinante para descobrir o homem, o artista, o cientista e o inventor: uma experiência nova e envolvente, numa perspectiva distante dos estereótipos. O protagonista absoluto do filme é a mente de Leonardo, um espaço que o acompanha na evocação dos momentos mais significativos da sua vida, um lugar vasto e abstrato onde a natureza e as cenas interiores convivem e o seu gênio ganha vida.

Sessão Vitrine

A Sessão Vitrine é um projeto de distribuição coletiva de filmes brasileiros em salas de cinema comerciais e plataformas digitais, realizado pela distribuidora Vitrine Filmes. Estreando filmes a preços reduzidos, o projeto realiza sessões com debates, com o principal objetivo de potencializar a formação de público para o cinema, promovendo a democratização do Cinema Brasileiro. O Cine Cultura é parceiro da Sessão Vitrine desde 2017 e nesta programação traz o filme ‘Canção ao Longe’ que acompanha a busca de Jimena por sua identidade e por seu lugar no mundo. A jovem deseja mudar-se da casa que compartilha com a mãe e a avó e onde se sente deslocada. A obra levanta questões sobre classe, família, tradição, raça e gênero.

Sessão Retratos do Brasil

Diferentes formas de pensar a vida em sociedade e suas diferentes realidades, seja na política, cultura, segurança, educação, saúde, meio ambiente, acessibilidade e territórios. Por meio do audiovisual, a sessão ‘Retratos do Brasil’, chega ao Cine Cultura para dialogar com os diferentes Brasis afora. A obra desta semana será ‘Codinome Clemente’.

O filme conta a história de Carlos Eugênio Paz, que relembra sua participação na luta armada contra a ditadura militar entre as décadas de 1960 e 1980. Utilizando o codinome de ‘Clemente’, ele participou da Aliança Libertadora Nacional e diversas ações urbanas. Por meio de seu depoimento, e de seus companheiros de luta e de imagens de arquivo, a diretora Isa Albuquerque constrói um retrato de um momento conturbado da história brasileira e de toda uma geração que lutou pela democracia de seu país.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis na Fundação Cultural de Palmas e no Cine Cultura, localizados no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho com valores de R$15,00 a inteira e R$7,50 a meia entrada.

Já para a Sessão Retratos do Brasil, os ingressos têm valor promocional de R$7,50 para todos.

Informações: 3212-7308

Programação

Quinta: 13/07/2023

Sessão Retratos do Brasil



14h30 – Codinome Clemente, Isa Albuquerque

Documentário| Brasil|2022|110’

Classificação: 16 anos

16h30 – Derrapada, Pedro Amorim

Romance, Drama| Brasil|2023|110’

Classificação:12 anos

Mostra A Grande Arte No Cinema

18h30- Caravaggio -A Alma e o Sangue, Jesús Garcés Lambert

Documentário|Itália|2018|90’

Classificação: 14 anos

20h30 – Eu, Leonardo Da Vinci, Jesus Garces Lambert

Documentário| Itália| 2019| 90′,

Classificação: 12 anos

Sexta: 14/07/2023

Sessão Retratos do Brasil



14h30 – Codinome Clemente, Isa Albuquerque

Documentário| Brasil|2022|110’

Classificação: 16 anos

16h30- Bem-vindos de Novo, Marcos Yoshi

Documentário|Brasil|2021|105’

Classificação: 12 anos

18h30 – Medusa Deluxe, Thomas Hardiman

Mistério| Reino Unido|2022| 101’

Classificação: 12 anos

20h30 – A Praga, Pedro Junqueira, Matheus Sundfeld, Luis Claudio Bonacura, Cédric Fanti, José Mojica Marins

Ficção | Brasil |2022|71’

Classificação: 16 anos

Sábado: 15/07/2023



16h30 – Corpolítica, Pedro Henrique França

Documentário|Brasil|2022|104’

Classificação: 12 anos

18h30- A Praga, Pedro Junqueira, Matheus Sundfeld, Luis Claudio Bonacura, Cédric Fanti, José Mojica Marins

Ficção | Brasil |2022|71’

Classificação: 16 anos

20h – Medusa Deluxe, Thomas Hardiman

Mistério| Reino Unido|2022| 101’

Classificação: 12 anos

Domingo: 16/07/2023

Sessão Retratos do Brasil



16h30 – Codinome Clemente, Isa Albuquerque

Documentário| Brasil|2022|110’

Classificação: 16 anos

18h30 – A Praga, Pedro Junqueira, Matheus Sundfeld, Luis Claudio Bonacura, Cédric Fanti, José Mojica Marins

Ficção | Brasil |2022|71’

Classificação: 16 anos

20h – Derrapada, Pedro Amorim

Romance, Drama| Brasil|2023|110’

Classificação: 12 anos

Segunda:17/07/2023



16h30 -Sessão Vitrine

Canção Ao Longe, Clarissa Campolina

Drama| Brasil| 2022|75’

Classificação: 14 anos

18h30 – Medusa Deluxe, Thomas Hardiman

Mistério| Reino Unido|2022| 101’

Classificação: 12 anos

20h30- A Praga, Pedro Junqueira, Matheus Sundfeld, Luis Claudio Bonacura, Cédric Fanti, José Mojica Marins

Ficção | Brasil |2022|71’

Classificação: 16 anos

Terça:18/07/2023

Sessão Retratos do Brasil



16h30 – Codinome Clemente, Isa Albuquerque

Documentário| Brasil|2022|110’

Classificação: 16 anos

18h30 – Medusa Deluxe, Thomas Hardiman

Mistério| Reino Unido|2022| 101’

Classificação: 12 anos

20h30 -Sessão Vitrine

Canção Ao Longe, Clarissa Campolina

Drama| Brasil| 2022|75’

Classificação: 14 anos

Quarta:19/07/2023

Sessão Retratos do Brasil



14h30 – Codinome Clemente, Isa Albuquerque

Documentário| Brasil|2022|110’

Classificação: 16 anos

16h30 – Bem-vindos de Novo, Marcos Yoshi

Documentário|Brasil|2021|105’

Classificação: 12 anos

18h30 – Derrapada, Pedro Amorim

Romance, Drama| Brasil|2023|110’

Classificação:12 anos

20h30 -Sessão Vitrine

Canção Ao Longe, Clarissa Campolina

Drama| Brasil| 2022|75’

Classificação: 14 anos