Corrida da Tocha vai reunir integrantes das Forças de Segurança, em Palmas

O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins realiza na próxima sexta-feira, 24, mais uma edição da Corrida da Tocha. Trata-se de outro evento já tradicional dentro da corporação, que se diferencia das demais realizações por reunir apenas servidores das Forças de Segurança.

A última Corrida da Tocha foi em 2019, impossibilitada nos anos seguintes, devido à pandemia do novo coronavírus.

A Corrida da Tocha é também um aquecimento para a 15ª Corrida do Fogo, que teve inscrições encerradas na semana passada, fechando com mil inscritos. A prova é aberta ao grande público e será dia 02 de julho.

Para esta sexta-feira, a Corrida da Tocha terá cerimônia de abertura às 8h, na Praça dos Girassóis, na parte norte, em frente ao Palácio Araguaia.

O percurso total gira em torno de 05km, e terá o trecho passando pelas Avenida JK, NS-04, LO-01, Teotônio Segurado, LO-09, com chegada à sede do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

Neste ano, já confirmaram presenças a Polícia Militar, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Guarda Metropolitana de Palmas, Secretaria de Segurança Pública e o efetivo do CBMTO.

No percurso, os integrantes das Forças de Segurança carregam a Tocha, grande símbolo do espírito olímpico, e revezam o transporte dela entre cada instituição.

Os bombeiros militares, que iniciam o trajeto com o “fogo”, também encerram os cinco quilômetros, com a chegada na sede do QCG, onde será acendida a Pira Olímpica e o tradicional banho nos participantes.