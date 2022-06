Governo do Tocantins lança linha de crédito para o programa Juventude Empreendedora

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Fomento, da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude e da Secretaria Extraordinária de Participações Sociais e Políticas de Governo, lança na próxima terça-feira, 28 de junho, a linha de crédito Juventude Empreendedora.

A linha de crédito contempla mais de 7.400 alunos do programa Juventude Empreendedora, que é realizado pelo Conselho Nacional da Juventude do Governo Federal e pelo Instituto Besouro Tocantins nos 139 municípios tocantinenses.

A linha de crédito Juventude Empreendedora permite o acesso a créditos de até R$ 10 mil com baixas taxas de juros a jovens empreendedores de 18 a 29 anos no Estado do Tocantins que foram certificados pelo programa. “Por determinação do governador Wanderlei Barbosa, criamos a linha de crédito Juventude Empreendedora, com baixas taxas de juros, período de carência considerável e condições facilitadas para que esses jovens tenham acesso ao crédito e fortaleçam seus negócios”, destaca a presidente da Agência de Fomento, Denise Domingues.

O secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Flávio Cabanhas, reforça que os jovens são prioridade absoluta para a gestão governamental. “Sabemos do desafio que a juventude brasileira enfrenta hoje. Os jovens são o dobro da média nacional no mapa do desemprego. O Governo do Tocantins tem feito uma agenda positiva para que o nosso Estado seja modelo no empreendedorismo jovem”, afirma.

O secretário Extraordinário de Participações Sociais e Políticas de Governo, Marcos Milhomens, informa que o Governo do Tocantins tem preocupação fundamental em apoiar novos negócios, gerar renda e trazer dignidade aos tocantinenses. “É fundamental criarmos um ambiente de oportunidade aos mais de 7 mil jovens que participaram do Juventude Empreendedora”, destaca.

Segundo o presidente do Instituto Besouro Tocantins, Vitor Rocha, a linha de crédito vem em boa hora. “Gerar renda para os jovens tocantinenses é essencial. Esses jovens que serão contemplados com a linha de crédito receberão suporte integral da Agência Besouro com orientações para que esse recurso seja aproveitado, com o propósito de alavancar seus negócios”, afirma.

O Estado do Tocantins foi destaque nacional do programa. Dos 50 melhores negócios inscritos no projeto em todo o país, 10 são tocantinenses, tendo como destaque o aluno João Victor Vascos, do município de Barra do Ouro, região norte do Estado, que foi premiado em Brasília (DF) com o primeiro lugar no Programa Juventude Empreendedora.

O evento de lançamento contará ainda com a presença do secretário-geral do Conselho Nacional da Juventude do Governo Federal, Gustavo Gama, e será transmitido pelas redes sociais do Governo do Tocantins.

O que é o Juventude Empreendedora

O programa Juventude Empreendedora atende jovens de 17 a 29 anos de oito países em três continentes, que participaram da capacitação em empreendedorismo nas modalidades on-line e presencial. O projeto foi realizado com o Fórum da Juventude da CPLP, Conselho Nacional da Juventude do Brasil, Agência Besouro e os Conselhos Nacionais de Juventude de Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste. No Brasil, mais de 78 mil jovens participaram do programa.