Contrato entre Governo do Tocantins e Banco do Brasil, no valor de R$ 230 milhões destinados a obras de pavimentação e ao HGA, deve ser assinado no final de maio

Por Thuanny Vieira e Vania Machado / Edição: Lenna Borges | Governo do Tocantins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, recebeu na manhã desta quarta-feira, 4, o superintendente do setor público do Banco do Brasil, Sandro Jacobsen, e a equipe técnica da instituição financeira, para uma reunião de alinhamento para assinatura de contrato de operação no valor de R$ 230 milhões. A previsão é de que o mesmo seja assinado até o final do mês de maio. Os recursos serão destinados a obras de infraestrutura e a construção do Hospital Geral de Araguaína (HGA).

“Estamos trabalhando com muita responsabilidade em relação aos indicadores, não abrimos mão do enquadramento na Lei de Responsabilidade Fiscal e da manutenção da capacidade de investimentos. E estamos na expectativa de celebrar esse contrato para pavimentar estradas e construir o Hospital de Araguaína, são obras muito importantes para essas regiões que vão resultar em uma melhor qualidade de vida para a população”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

O superintendente Sandro Jacobsen informou como está o trâmite do contrato. “Torço muito por esse Estado para que seja mais pujante. Estamos finalizando todo o processo burocrático no nosso escritório, vamos trabalhar fortemente nisso, até porque, sua equipe nos informou que os processos licitatórios estão bem avançados. E vamos fortalecer, cada vez mais, essa parceria entre Governo do Estado e Banco do Brasil e nos próximos dias vamos formalizar a contratação do recurso”, informou o superintendente, destacando o equilíbrio financeiro do Estado do Tocantins.

Obras contempladas

Dentre as obras de infraestrutura estão contempladas a pavimentação da rodovia TO-255, trecho Lagoa da Confusão/Barreira da Cruz, com aproximadamente 48 km; e a pavimentação da rodovia TO-239, no trecho Itacajá/Itapiratins, cerca de 30,90 km, região localizada entre a BR-153 e a BR-010. As obras da TO-255 já iniciaram e estão sendo executadas com recursos do Tesouro Estadual, e o processo licitatório para contratação da empresa que executará as obras da TO-239 está em fase de homologação.

Estão contempladas ainda neste recurso, obras de restauração de rodovias, em um total aproximado de 200 km, compreendendo os seguintes trechos: rodovia TO-030, no trecho de entroncamento BR-010 (Taquaralto)/Buritirana; rodovia TO-420, no trecho entroncamento da BR-153/ Piraque; Piraquê/BR-153; rodovia TO-164, no trecho Colmeia/Itaporã; rodovia TO-415, no trecho Palmeiras/Santa Terezinha/BR-230; rodovia TO-010, no trecho Wanderlândia/Riachinho. Esses processos licitatórios também estão em fase de andamento na Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto).

As obras de construção do Hospital Geral de Araguaína também estão sendo executadas com recursos do Tesouro Estadual. O valor total da obra é de R$ 160,8 milhões e o Governo do Tocantins já aportou R$ 30 milhões. Cerca de 25,67% da obra já foram executados. Quando finalizado, o HGA contará com 400 leitos, uma unidade de Pronto Socorro com capacidade de atendimento diário de 150 pessoas, entre outras dependências.