Contratação de professores é autorizada para o curso de medicina da Unitins em Augustinópolis

O Governo do Tocantins realizou nesta quarta-feira, 5, mais uma ação para a implantação do curso de Medicina da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). O governador Mauro Carlesse autorizou a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação de professores para o curso, que será aberto no campus da Unitins no município de Augustinópolis.

O Processo Seletivo marca a isonomia do Poder Público na contratação dos docentes, que serão classificados e contratados de acordo com a qualificação, experiência e outros critérios objetivos que estarão definidos no edital, a ser publicado nos próximos dias.

Além da autorização para a realização do Processo Seletivo Simplificado, o governador Mauro Carlesse também sancionou a atualização da Lei n° 3.786/21, que altera as Leis 3.421 e 3.124, e traz a nova estrutura administrativa da Unitins, além de prever, entre outras mudanças, a criação da coordenação e demais cargos relacionados ao curso de Medicina.

O governador Mauro Carlesse afirma que desde o início de sua gestão vem investindo na Unitins e na ampliação de oportunidades aos estudantes tocantinenses. “Muitos não acreditavam que este curso de Medicina fosse possível, mas graças a Deus nós conseguimos dar o andamento na implantação do curso. Hoje foi a assinatura da seleção dos médicos e estrutura necessária. É uma alegria muito grande, pois a região do Bico do Papagaio tem diversas necessidades. Vamos investir cada vez mais na Educação. É obrigação nossa e o Estado tem condições. Nós preparamos o Tocantins para isso, não só agora, mas também para o futuro”, ressaltou.

O reitor da Unitins, Augusto Rezende, destacou que foi dado um passo muito importante na Educação tocantinense. “Até então tínhamos cuidado da parte estrutural e de investimentos, [incluindo] todo o aparelhamento de laboratórios, execução de emendas e aquisição de equipamentos. Também já cuidamos da parte documental, com o envio do Projeto Pedagógico do Curso junto ao Conselho Estadual de Educação e ao Conselho de Saúde. Agora, damos um passo estrutural no pilar de pessoas, de quem vai trabalhar no curso”, explicou.

Implantação

O processo para implantação do curso de Medicina da Unitins no câmpus de Augustinópolis começou ainda em junho de 2020 e caminha para a sua fase de conclusão. O recurso para implantação do curso é oriundo de emendas parlamentares dos deputados Eduardo Siqueira Campos, Fabion Gomes, Amélio Cayres, Jair Farias e Ricardo Ayres, na ordem de R$ 2,5 milhões. Sendo que cada um empenhou R$ 500 mil para viabilizar a estruturação do curso e do câmpus.

Presenças

Na ocasião, também estavam presentes o vice-governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, o secretário executivo da Casa Civil, Sebastião Neuzin, e os deputados estaduais Olyntho Neto, Vanda Monteiro e Luana Ribeiro.