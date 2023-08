Prazo para pagamento da 6ª parcela do IPTU vence dia 15 de agosto

Os contribuintes que optaram pelo parcelamento têm até o dia 15 de agosto para efetuar o pagamento da sexta parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), mais os valores de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) e da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (Cosip). Os contribuintes podem retirar o carnê no site da Prefeitura, ou no Resolve Palmas.

A Prefeitura de Palmas emitiu 51.329 carnês que foram enviados para os imóveis em fevereiro e o dia 15 de março foi o prazo para o primeiro pagamento, iniciando as dez parcelas mensais. Aqueles que não receberam o carnê em casa, podem acessar o site da prefeitura no menu superior de serviços, precisando ter em mãos o CCI do imóvel. Caso não tenha o dado, é possível encontrar acessando o pesquisar CCI, buscando pelo endereço novo, ou antigo, e o CPF do proprietário.

Para as pessoas que não têm acesso à internet, os contribuintes também podem procurar uma das unidades do Resolve Palmas – da região norte, no Capim Dourado Shopping; da região central, na Avenida JK; da região sul, em Taquaralto. Nesse caso, é importante levar os documentos pessoais e as informações do imóvel, como endereço.

Vale ressaltar que o recurso arrecadado pelo município com o pagamento do IPTU retorna ao cidadão na forma de obras e serviços.

Confira o calendário Fiscal do IPTU e taxas

Parcela 6 – 15 de agosto de 2023

Parcela 7 – 15 de setembro de 2023

Parcela 8 – 16 de outubro de 2023

Parcela 9 – 16 de novembro de 2023

Parcela 10 – 15 de dezembro de 2023

