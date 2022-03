Vereador Tony Andrade solicita esclarecimentos sobre parceria com o Instituto Ayrton Senna

Por: Romilton Barbosa Pereira | Jornal Folha do Tocantins

25/03/2022 – Publicado às 05h36

No uso de suas atribuições legais de legislador, o vereador Tony Andrade, apresentou indicação e, após lida e com anuência do plenário da Câmara Municipal de Porto Nacional, foi encaminhada ao Prefeito Municipal, Ronivon Maciel, e a Secretaria da Educação, Helane Dias Rodrigues, solicitando esclarecimentos sobre a parceria com o Instituto Ayrton Senna.

Vereador Tony Andrade, se posiciona afirmando que conta “com as providências cabíveis e esclarecimentos sobre essa parceria, com o Instituto Ayrton Senna e como foram feitos o repasse e os critérios utilizados na distribuição dos Notebooks, da marca Lenovo, que vieram com o selo dos Instituto Ayrton Senna, para a Secretaria de Educação, em Porto Nacional”, disse.

Nas argumentações do vereador, é relatado que a comunidade acompanha as ações, recursos e repasses, que a Prefeitura e as Secretarias gerem nas suas áreas de atuações, através do portal transparência, referente a tramitação das demandas a serem realizadas. E que, também, acompanham o posicionamento dos Vereadores diante dos fatos, quanto ao dever de acompanhar e verificarem a destinação dos recursos, obtendo assim, conhecimento das despesas e repasses.