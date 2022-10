Comício em Palmas confirma favoritismo de Wanderlei para vencer já no primeiro turno

Por Assessoria

O estacionamento do Ginásio Ayrton Sena em Palmas, foi tomado por milhares de pessoas que confirmam o nome de Wanderlei Barbosa à reeleição. Em seu último comício de campanha, realizado na noite desta quinta-feira, Wanderlei Barbosa (Republicanos) disse estar confiante em sua vitória já no próximo domingo, 2.

Ao agradecer o carinho com que tem sido recebido, ele citou as pesquisas eleitorais, que o colocam com mais de 50 por cento das intenções de voto.

“Sou grato a cada um que nos recebeu sempre tão bem por onde passamos, por entender que temos as melhores propostas. Eswe carinho tem sido demonstrado também nas pesquisas, que indicam nossa vitória já no primeiro turno. Obrigado”, destacou. “Palmas e o Estado inteiro vão conhecer o melhor Governador que o Tocantins já teve “, concluiu.

Laurez Moreira destacou a satisfação de chegar nessa reta final com a sensação de dever cumprido. “Tenho confiança em Deus que o povo já escolheu e já decidiu e isso me deixa feliz. Eu tenho uma história na política tocantinense e não tem nada melhor do que quando você chega no lugar e vê que a população confia no nosso projeto , no nosso plano de Governo. Estamos prontos , Tocantins !”, encerrou.

Dorinha

Também presente no evento, a deputada federal e pré-candidata à senadora, professora Dorinha, destacou que a gestão de Wanderlei Barbosa vai fazer história.

“Hoje é um dia histórico pra nossa camapnha e é possível sentir a confirmação da nossa chapa no dia 02 de Outubro. Vamos caminhar juntos pelo Tocantins e trabalhar diuturnarmente pra cuidar das pessoas . Cuidar de cada um que acreditou no nosso projeto”, reforçou.