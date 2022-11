Com recursos do Governo do Tocantins, Praça de Paranã é revitalizada e entregue à população

por Guilherme Lima/Governo do Tocantins

Cumprindo agenda à frente do Governo do Tocantins, o governador em exercício, Antonio Andrade, participou nesta segunda-feira, 14, da cerimônia de entrega da Praça São Miguel Arcanjo, em Paranã. A praça é a mais importante da cidade e passou por revitalização graças ao investimento de R$ 2 milhões por meio do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos.

O governador em exercício destacou que a ação do Governo está transformando os municípios por meio do Programa. “É recurso do Governo do Tocantins para o povo do nosso Estado. A gente está vendo aqui o tanto que é importante a destinação de emendas, enviando recursos para quem tem responsabilidade. Eu quero parabenizar o governador Wanderlei Barbosa pela iniciativa, pois aqui estamos vendo os frutos colhidos”, afirmou Antonio Andrade.

Totalmente reformada, a praça recebeu pintura, iluminação, bancos novos, parquinho, calçamento, academia ao ar livre, área para futebol de areia, gramado e jardinagem, calçamento e ainda a revitalização da quadra esportiva. O local ganhou ainda o letreiro com o nome do município, reforçando o destino como ponto turístico da cidade.

O prefeito de Paranã, Phabio Augustus da Silva Moreira, afirmou que a obra contribui para reforçar o turismo local e parabenizou a parceria com o Governo do Tocantins por viabilizar melhorias para a população. “Saber que a gente tem um Governo tão bem representado, nos dá o poder de resgatar a autoestima da nossa cidade. Saber que vamos trabalhar com o Governo que tem um olhar municipalista, que vem trabalhando investindo recursos nos municípios do Estado do Tocantins, nos deixa confiantes”, destacou.

Colégio Militar de Paranã

Ainda na cidade, Antonio Andrade participou do ato que marcou a implantação do Colégio Militar de Paranã, CMTO XXVI Euclides Bezerra Gerais. A unidade funciona do 6° ao 9° ano do ensino fundamental e tem capacidade para atender 500 estudantes.

A iniciativa para a implementação da metodologia de ensino militar no Colégio foi de Antonio Andrade, na condição de deputado estadual. “Hoje estamos implantando o Colégio Militar aqui. Sabemos da importância desse tipo de unidade na cidade. Eu estou muito feliz por ter dado esse passo importante, por estar ajudando as famílias de Paranã. O aluno que estuda no colégio militar já sai preparado para a vida”, ressaltou o governador em exercício.

O 2º tenente da Polícia Militar (PMTO) Walter Barreto será o diretor do CMTO XXVI e afirma que a escola vai trazer para a cidade um conceito de educação pautado na disciplina. “Será um desafio muito grande, mas sei que terá sucesso porque sabemos que implementar uma disciplina militar traz um diferencial”, afirmou.

Edição: Luiz Melchiades