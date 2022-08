Com presença do Governador Wanderlei Barbosa, Antonio Andrade lança oficialmente em Porto candidatura a Deputado Federal

Por Assessoria

O presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade (Republicanos), candidato a Deputado Federal, nesta segunda fez uma grande reunião em sua cidade natal, Porto Nacional, onde foi realizado o lançamento oficial da sua campanha. O encontro aconteceu no Radiancy Eventos, localizado na Vila Nova.

Estiveram presentes o governador e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), seu vice, Laurez Moreira (PDT), e a deputada federal e candidata a senadora, Professora Dorinha (UB).

De acordo com os organizadores, está prevista também a participação de deputados estaduais da cidade, prefeitos, vereadores, além de inúmeras lideranças locais e regionais.

Forte candidato a uma cadeira na Câmara dos Deputados, com o número 1011, o deputado Antonio Andrade faz “dobradinha” com vários deputados estaduais, candidatos à reeleição, e conta também com o apoio de dezenas de prefeitos e de centenas de vereadores em todas as regiões do Estado.

Encontro de amigos

Deputado Antonio Andrade define a reunião como um grande “encontro de amigos”, de sua cidade e de municípios vizinhos. “Esperamos nossas lideranças, amigos e companheiros de jornada. É de grande importância a participação de todos para a construção da nossa candidatura”, explica.