Em sua terra natal, Governador Wanderlei Barbosa relembra história e afirma que conclusão da Ponte de Porto Nacional é uma das prioridade da sua Gestão

Por Assessoria

De volta a sua terra natal, em Porto Nacional, o Governador do Tocantins e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos), relembrou nesta segunda-feira, 22, sua história de vida e trajetória política e assegurou que finalizar as obras da Ponte de Porto Nacional é uma das prioridades da sua Gestão.

Em seu discurso, o Governador relembrou que Porto Nacional é o local onde foi vereador pela primeira vez, no ano de 1988. “Vocês sabem que Porto Nacional está dentro do meu coração. Foi aqui que eu nasci, tive a oportunidade de estudar, e que minha vida pública começou. Tenho o orgulho de ser a primeira pessoa desta terra que chegou ao cargo de Governador do Tocantins”, afirmou.

Ponte de Porto Nacional e outros investimentos

Em relação à nova Ponte de Porto Nacional, o Governador garantiu que é uma obra que precisa ser entregue à população o mais rápido possível. “Graças à credibilidade e a agilidade que nosso Governo tem, conseguimos junto ao Banco de Brasília a liberação da segunda parcela dos recursos para finalizar as obras da Ponte de Porto Nacional. Essa é uma questão prioritária para o desenvolvimento do Tocantins e nossa equipe está com atenção voltada para ela”, assegurou.

O Governador Wanderlei também lembrou que sua Gestão trouxe leitos de UTIs para Porto Nacional e que o foco agora é fazer mais obras estruturantes. Nós entregamos 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) convencionais, e ampliamos a realização de cirurgias eletivas. Nós também fizemos uma reestruturação interna na maioria das alas para proporcionar bem-estar aos pacientes, acompanhantes e servidores.

“Nós queremos a autoestima do nosso povo elevada. Eu não tenho a crença em um Governo que diz que tem dinheiro em caixa e deixa as estradas cheias de buraco. Dinheiro do Estado é para fazer as obras para o povo, para cuidar das pessoas. Nós vamos fazer mais reformas em escolas, vamos fazer a reforma do ginásio esportivo daqui e entregar para a comunidade esportiva portuense, entre muitas outras realizações”, assegurou.

Governador Curraleiro

Em tom emocionado, o Governador também disse que se reconhece na população do Estado. “Curraleiro quer dizer homem simples, do povo. Como Governador não me acho diferente das pessoas, eu sou igual a todos, sou igual ao servente de pedreiro, ao homem da roça… é desde modo que quero construir minha história e meu mandato. Com a porta do Palácio Araguaia aberta, meu Gabinete será meu contato com o povo”, concluiu.

Agenda

Em Porto Nacional, o Governador Wanderlei participou do lançamento da campanha a deputado federal de Toinho Andrade (Republicanos). Também estiveram presentes o candidato a vice-governador, Laurez Moreira (PDT) e a candidata ao Senado Professora Dorinha Seabra (UB).