Por Romilton Barbosa Pereira | Jornal Folha do Tocantins

21/03/2022 – Publicado às 06:27

Senadora Kátia Abreu é escolhida em uma das três vagas destinadas ao Congresso Nacional para integra a Comissão de Transparência das Eleições – CTE.

Confira a Nota da Senadora:

Venho comunicar ao povo do Tocantins e aos brasileiros que tenho a honra e a responsabilidade de integrar a Comissão de Transparência das Eleições – CTE, em uma das três vagas destinadas ao Congresso Nacional – por indicação do Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Instituída pela Portaria 578 do Tribunal Superior Eleitoral, em setembro passado, a Comissão tem as seguintes finalidades:

I – Ampliar a transparência e a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições;

II – Aumentar a participação de especialistas, entidades da sociedade civil e instituições públicas na fiscalização e auditoria do processo eleitoral; e

III – Contribuir para resguardar a integridade do processo eleitoral.

Por incluir nesta Comissão representantes do Congresso, da sociedade civil e das instituições públicas na fiscalização e auditoria do processo eleitoral, o TSE contribui, de forma marcante e histórica, para resguardar a integridade das eleições com a máxima transparência pelo bem do Brasil e do povo brasileiro. Para nós, do Tocantins, é mais uma missão a ser cumprida no processo de fortalecimento da democracia brasileira.

Palmas, 16 de março de 2022

SENADORA KÁTIA ABREU (PP-TO)