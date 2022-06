Com investimentos de cerca de R$ 700 milhões, Governo do Tocantins apresenta Plano de Pavimentação, Recuperação e Conservação de rodovias nos 139 municípios do Estado

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), apresenta nesta segunda-feira, 13, o Plano de Recuperação, Pavimentação e Conservação das Rodovias, com investimentos de cerca de R$ 700 milhões em Ordens de Serviços de recuperação de trechos viários em todo o Estado. A apresentação do plano será realizada no Palácio Araguaia, em Palmas, a partir das 14 horas, e durante o evento haverá ainda repasse de recursos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego.

“Iremos lançar os serviços de recuperação da malha viária e efetuar a liberação de recursos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego. Queremos apresentar o que já temos planejado a curto, médio e longo prazo para os trabalhos de infraestrutura viária que estamos desenvolvendo desde que assumimos a gestão do Estado. Temos o compromisso de colocar em ação essas Ordens de Serviços e autorizar as próximas etapas”, explica o presidente da Ageto, Márcio Pinheiro Rodrigues.

Trechos

Serão realizados trabalhos em 30 trechos rodoviários no Plano de Recuperação e Conservação da Malha Rodoviária. Destes, seis trechos já receberam a Ordem de Serviço, sendo eles: TO-348, trecho de 63 km do entroncamento da TO-080 (Luzimangues) a Barrolândia; TO-335, trecho de 84,6 km de Colinas do Tocantins a Couto Magalhães; TO-335, trecho de 70,3 km de Colinas do Tocantins ao entroncamento com a TO-010 (Palmeirante); TO-010, trecho de 41,7 km do entroncamento da TO-404 ao entroncamento da BR-153; TO-164, trecho de 69,3 km do entroncamento da TO-335 (Bernardo Sayão) ao Povoado Dezenove.

Durante o evento, serão autorizadas Ordens de Serviços para mais quatro trechos: TO-050, trecho de 39,5 km de Palmas a Porto Nacional; TO-030, trecho de 43,80 km de Taquaralto (Palmas) a Santa Tereza do Tocantins; TO-020, trecho de 66 km de Palmas a Aparecida do Rio Negro; TO-010, trecho de 55 km de Palmas a Lajeado.

Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego

Serão assinadas ainda ordens de repasse de recursos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego para os municípios de Piraquê e Cachoeirinha, referentes à primeira parcela, e de Muricilândia, Aragominas, Itaguatins, Oliveira de Fátima e Nova Olinda, com a liberação de segunda parcela do programa.

O programa prevê cerca de R$ 278 milhões de investimentos em obras estruturantes em todos os 139 municípios do Tocantins. Os recursos serão liberados em três etapas, em três parcelas, na qual cada etapa atenderá a um grupo de municípios.

Edição: Cláudia Peixoto