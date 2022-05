Com assistência técnica do Ruraltins, produtor recupera pastagem e se torna referência na pecuária de corte para a agricultura familiar

Com assistência técnica do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), em parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), a fazenda Campo Verde, do pequeno produtor, Claudio Ferreira, tornou- se referência na atividade de pecuária de corte para a Agricultura Familiar em Araguatins. E, para mostrar os resultados dessa parceria, por meio do programa Integra Zebu, foi realizado, na sexta-feira, 20, um Dia de Campo sobre a implantação do sistema de Integração/lavoura/pecuária (ILP) na propriedade.

Reunindo mais de 120 pessoas, dentre eles produtores, técnicos e acadêmicos, o Dia de Campo teve como finalidade mostrar o trabalho de recuperação de pastagem com o cultivo de milho e forrageira, em uma área de pouco mais de 20 hectares.

Com a adoção de tecnologia que traz possibilidades de renda para os produtores rurais, maior produtividade no campo e, ainda, benefícios ao meio ambiente, o diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural, Marco Aurélio Gonçalves Vaz, justificou as vantagens da atividade ao pequeno agricultor.

“Finalizamos esse dia de Campo com a apresentação do resultado da Integração/lavoura/pecuária, um modelo totalmente ajustado para a agricultura familiar onde, com essa alternativa, pode-se resgatar seu sistema produtivo, recuperar os índices de fertilidade de solo e tornar a propriedade mais produtiva. São atividades viáveis que vão fazer com que o homem do campo permaneça nas suas terras e desenvolva atividades economicamente viáveis. Esta URT [Unidade de Referência Tecnológica] é um caso de sucesso da assistência técnica do Ruraltins, e nesta apresentação, em parceria com a ABCZ. Comprovamos que são viáveis as atividades de lavoura e pecuária dentro do modelo familiar, principalmente no contexto em que está inserida a grande região do Bico do Papagaio”, destacou.

Satisfeito com os resultados e principalmente com a garantia de pastagem para o seu rebanho, o produtor Cláudio Ferreira relata suas dificuldades antes da assistência técnica do Ruraltins. “Fiquei bastante satisfeito com o trabalho desenvolvido pelo Ruraltins e a ABCZ aqui na minha propriedade, que antes era um solo praticamente degradado, com zero fósforo. Nesse trabalho conjunto, conseguimos recuperar esse solo, produzindo milho e pastagem. Hoje, o nosso foco é continuar trabalhando e usando as tecnologias que estiverem ao nosso alcance”.

O gerente comercial da ABCZ e coordenador-geral do programa Integra Zebu, João Gilberto Bento, parabenizou o trabalho e sinalizou possibilidade de ampliação do programa no Estado do Tocantins. “Os trabalhos foram excelentes, um sucesso em resultados e produtividade, mostrando que a estratégia e o plano de ação do Programa Zebu funcionam e são extremamente viáveis. E esse resultado alcançado se deve ao esforço do Ruraltins coordenado com os produtores. Nós, da ABCZ, estamos muito satisfeitos e motivados com a possibilidade de ampliação do programa do Estado do Tocantins”, declarou.

O programa Integra Zebu oportunizou, ao órgão, a implantação e a condução de duas URTs, uma em Cariri do Tocantins, e outra em Araguatins, e a proposta de implantação da terceira unidades, em Colinas do Tocantins, que será implantada no início do período chuvoso, no segundo semestre.

Edição: Lenna Borges

Revisão Textual: Marynne Juliate