Secretaria de Segurança Pública apresenta projeto Integra PC no Ministério da Justiça

Em reunião com o titular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), coronel Carlos Paim, o secretário de Segurança Pública do Tocantins (SSP), Wlademir Costa apresentou o projeto Integra PC – Ensino Policial Integrado e buscou parcerias para a segurança pública do Estado. A reunião ocorreu na manhã desta segunda-feira, 23, em Brasília (DF), na Senasp, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Durante a apresentação do projeto Integra PC, o secretário Wlademir Costa solicitou apoio quanto à munição para treino nos cursos itinerantes. Outra solicitação foi quanto à disponibilidade de mais uma aeronave para o Centro Integrado de Operações Aéreas do Tocantins (Ciopaer), pedido que foi reiterado ao titular da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), Paulo Gustavo Maiurino.

“Saímos daqui bem impressionados e satisfeitos com a receptividade do secretário coronel Carlos Paim, que se colocou à disposição para as nossas demandas. Acreditamos que, em breve, vamos colher frutos dessa primeira conversa em prol da melhoria da segurança pública do nosso Estado”, destacou o secretário Wlademir Costa.

No início da tarde, a agenda foi com a diretora de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas (Seopi/MJSP), delegada Marília Alencar, para tratar sobre a integração das forças de segurança na área da Inteligência. Nesta reunião, também estavam presentes o coordenador de Inteligência Integrada, Leonardo Araújo; e o delegado de Polícia do Tocantins, Ademárcio de Moraes, que também atua na Diretoria de Inteligência da Seopi/MJSP.

Acompanharam o secretário Wlademir Costa, o corregedor-geral da SSP, Wanderson Chaves; o diretor do Ciopaer, Major Gustavo Bolentine; a diretora da Escola Superior de Polícia, Heloísa Godinho; e os delegados Mozart Félix e Milena Albernaz, que atuam como assessores de representação do Tocantins em Brasília.

Durante a agenda, a diretora da Espol, Heloísa Godinho, também visitou a sede do Centro de Monitoramento da Força Nacional, tratando de cursos futuros para as forças de segurança do Tocantins.

Integra PC

Lançado recentemente pela Escola Superior de Polícia (Espol), o projeto Integra PC tem por objetivo a qualificação integrada das forças estaduais de segurança pública do Estado do Tocantins tendo como público-alvo policiais civis, integrantes da Polícia Científica, policiais militares, bombeiros militares e policiais penais.

Edição: Luiz Melchiades

Revisão Textual: Marynne Juliate