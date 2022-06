Com apresentações lotadas, Balé Popular do Tocantins encerra o espetáculo “Máscaras”

Já dizia Martha Graham, A dança é a linguagem escondida da alma. É o que se viu em cada salto na ponta do pé com uma sapatilha, na leveza dos passos, no gingado das danças urbanas e tantas outras expressões das 16 apresentações do espetáculo Máscaras do Balé Popular do Tocantins, que finalizou no último domingo, 5 de junho, na Escola Estadual de Tempo Integral Professora Elizângela Glória Cardoso, em Palmas.

As apresentações iniciaram entre os dias 25 a 29 de maio, no Teatro Sesc, na Capital, com a primeira rodada; e já o segundo momento ocorreu nos dias 3, 4 e 5 de junho, e contou com um público de cerca de 3 mil pessoas nesses oito dias de evento. As mostras refletem o trabalho desenvolvido pela companhia ao longo do ano de 2021 e contaram com a participação de 400 alunos.

O Balé é uma iniciativa desenvolvida pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), no Colégio Militar do Estado do Tocantins – Senador Antônio Luiz Maya; na Escola Estadual Frederico José Pedreira; no Colégio Estadual Rachel de Queiroz; no Colégio Estadual Vila União; e na Escola Estadual de Tempo Integral Professora Elizângela Glória Cardoso.

“O propósito do balé, além de apresentar e desenvolver técnicas da dança, é também contribuir com uma melhor relação na família, na escola e na sociedade. E ainda que estes estudantes possam superar seus medos e anseios, e passem a ter mais coragem e determinação em suas realidades”, confirma emocionado, o coordenador e professor do Balé Popular do Tocantins, o bailarino Jefferson Marques.

Espetáculo

Durante as apresentações, a Companhia trouxe coreografias de estilos variados: ballet clássico, jazz, danças urbanas e contemporâneas.

Além das apresentações de dança, o Balé arrecadou alimentos não perecíveis, que serão distribuídos pelo programa Mesa Brasil.

O Balé

O Balé Popular do Tocantins oferta aulas gratuitas de dança nas modalidades balé clássicas, jazz, dança contemporânea e danças urbanas desde 2013. E busca descobrir talentos na área da dança e também uma base para a formação e o aperfeiçoamento de professores, ajudando ainda os estudantes a reforçarem os valores como cooperação, disciplina, responsabilidade, postura e comunicação.

