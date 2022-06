Adapec retoma Projeto Inspetor Júnior com palestra em escolas em várias regiões do Tocantins

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) está desenvolvendo em várias regiões do Tocantins, uma ação de conscientização com alunos de escolas municipais e estaduais, sobre a qualidade dos produtos de origem animal. A ação é parte do Projeto Inspetor Júnior que promove educação sanitária nas unidades escolares. Na tarde desta segunda-feira, 6, os estudantes da Escola Municipal de Tempo Integral Anísio Teixeira, localizada no setor Bertaville, na capital, foram contemplados com o projeto, que levou palestra e material didático aos alunos.

As palestras foram conduzidas pelos servidores da Agência que atuam no Serviço Estadual de Inspeção (SIE). O fiscal de defesa agropecuária Antonio Carlos Rocha apresentou o trabalho que a Adapec desenvolve no Estado na fiscalização e no cuidado com os animais. Já a inspetora de defesa agropecuária Andrea Pires Castro contou aos alunos sobre produção de produtos de origem animal, processamento e acondicionamento de carne, ovos, leite, queijo, mel, entre outros.

Andrea Castro também destacou os riscos de contrair doenças quando se consomem produtos que não são certificados pelos órgãos oficiais de inspeção. “Todo produto inspecionado tem um selinho que fica na embalagem, então é importante que quando vocês forem ao mercado com seus pais observem se tem esse selinho aqui” reforçou, mostrando para os estudantes onde ficam localizados os selos nas embalagens.

A palestra teve a participação de cerca de 100 estudantes. A Adapec entregou para a escola cartilhas com história e ilustrações sobre os produtos inspecionados.

A diretora da Escola Municipal de Tempo Integral Anísio Teixeira, Cleudemar Abreu Lopes, agradeceu pela parceria com a Agência. “Quero agradecer por esta parceria que com certeza contribuiu para ampliar o conhecimento dos estudantes sobre a origem dos alimentos que chegam às suas mesas e também o trabalho de um órgão como a Adapec que atua no campo”.

O Projeto Inspetor Júnior teve início na semana passada em escolas dos municípios de Araguaína e Wanderlândia. Nesta semana acontece em Palmas, Gurupi, Formoso do Araguaia e Guaraí. Posteriormente serão atendidas escolas da região do Bico do Papagaio.

A Adapec lançou também esta semana, uma cartilha em formato digital com um conteúdo educativo sobre produtos de origem animal inspecionados, que está disponível no canal da Agência na página do YouTube.

Programação Projeto Inspetor Júnior em Palmas

Nesta terça-feira, 7, às 8 horas, o projeto atenderá os estudantes da Escola Municipal de Tempo Integral, Fidêncio Bogo; e às 14 horas, a Escola Municipal de Tempo Integral Padre Josino. Na quinta-feira, 9, às 8h30 será a vez da Escola Municipal de Tempo Integral Henrique Talone.