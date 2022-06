Tocantins recebe mutirão para realização de 100 cirurgias de hérnia

A Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal (SBH), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), promoverá entre os dias 6 e 10 de junho, em Palmas e Miracema do Tocantins, o mutirão para realização de 100 cirurgias em pacientes que aguardam atendimento na fila no Sistema Único de Saúde (SUS).

As cirurgias de hernioplastia abdominal serão realizadas no Hospital Geral de Palmas (HGP) e no Hospital Regional de Miracema. Os procedimentos já estão agendados e os pacientes foram avaliados por equipes de cirurgiões que integram a SBH. Ao todo, 22 cirurgiões de diferentes regiões do Brasil estarão no Tocantins como voluntários para realização dos procedimentos.

“Esta parceria com a Sociedade Brasileira de Hérnia contribui de forma significativa para ampliar o atendimento aos pacientes que precisam de cirurgias eletivas, no Sistema Único de Saúde. A vinda destes profissionais soma com os esforços da Governo do Tocantins, para reduzir o tempo de espera pelos procedimentos a serem realizados no mutirão, uma vez que, todos os atendidos são cadastrados na Central Estadual de Regulação”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva.

A SBH já realizou sete mutirões de hérnias em diferentes regiões do Brasil. No entanto, esta será a primeira vez na região Norte.

“Estamos felizes em proporcionar agilidade no atendimento da população usuária do Sistema Único de Saúde, no Tocantins”, declarou o cirurgião e presidente da SBH, Marcelo Furtado.

O cronograma prevê 18 cirurgias por dia no Hospital Regional de Palmas, entre segunda e sexta-feira, de 6 a 10 de junho, e a realização de outros dez procedimentos no Hospital Regional de Miracema, na quinta-feira, 9 de junho.

Hérnias

As hérnias da parede abdominal envolvem as umbilicais, incisionais (na cicatriz de uma cirurgia anterior), inguinais (na virilha) e as epigástricas. A doença tem alta prevalência na população, sendo que a alteração na virilha é a mais comum – representando 75% dos casos – e atinge cerca de 20% dos homens adultos ao longo da vida.

Segundo Marcelo Furtado, a cirurgia é a única forma eficaz de tratamento para as hérnias e a sua ausência pode trazer sérios riscos ao paciente. “Além de afetar negativamente a qualidade de vida trazendo sintomas como dor, desconforto e prejuízos estéticos, as complicações como o estrangulamento e o encarceramento podem levar o paciente à morte caso não sejam tratados adequadamente”, alertou.

O cirurgião responsável pela organização do mutirão em Palmas, Dhyogo Paulo Severo Silva, explica que os pacientes selecionados para o mutirão possuem hérnias de baixa, média e alta complexidade.

“Todos os pacientes foram avaliados por cirurgiões locais. Teremos cirurgias de hérnias inguinais, hérnias epigástricas, hérnias umbilicais, hérnias ventrais, hérnias recidivadas e hérnias incisionais”, afirmou o médico.

Diferencial

Outro diferencial do mutirão é que 25% das cirurgias serão feitas por videolaparoscopia.

Do total das 22 mil cirurgias de hérnias feitas pelo SUS entre 2019 e 2021, apenas 127, ou 0,5%, foram feitas utilizando a videolaparoscopia, uma tecnologia minimamente invasiva.

De acordo com o vice-presidente da SBH, Gustavo Soares, as cirurgias menos invasivas trazem vantagens tanto ao paciente quanto ao cirurgião. “Estamos falando de procedimentos mais seguros, com menores riscos de complicação e de recidiva da hérnia. Além disso, o paciente fica menos tempo internado e retorna às suas atividades laborais e profissionais de forma mais rápida”.

