Com apoio da prefeitura APAE de Porto Nacional realiza evento de comemoração aos 30 anos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Porto Nacional comemora 30 anos de existência no município e promove uma série de ações alusivas à Semana Nacional de Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla, entre os dias 21 à 28 de agosto. Nesta terça-feira, 24, a Prefeitura de Porto Nacional marcou presença nessas atividades com distribuição de cestas orgânicas, realizadas pelas secretarias municipais da Produção e da Assistência Social.

A parceria da Prefeitura de Porto Nacional com a APAE do município possibilita a disponibilização de professores, gerenciamento de recursos, intermediados pela Secretaria Municipal da Assistência Social, além de atendimento por profissionais da Secretaria Municipal da Saúde.

Mantendo todas as medidas de segurança sanitária de enfrentamento a Covid-19 no município, as equipes da APAE organizaram diversas atividades como palestras, discussões sobre as necessidades da Instituição e apresentações culturais, que na opinião da Diretora do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, Heladia Aires, “contribui para a construção de uma sociedade mais inclusiva e engajada na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. A Prefeitura de Porto Nacional está sendo parceira dessa instituição”, destacou.

Emínia Trindade, presidente da APAE Porto Nacional, disse que ter uma gestão parceira e comprometida com quem precisa de apoio é um grande avanço para essas pessoas com deficiência Intelectual. “A APAE tem em Porto Nacional um Prefeito que realmente tem visto e acompanhado de perto as nossas dores. Temos dificuldades, mas também temos a força para vencê-las e diante de tudo que temos passado, podemos falar que temos um verdadeiro Prefeito Amigo da APAE”, ressaltou a presidente.