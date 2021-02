Com apoio da DPE-TO, pontes são inauguradas em região de assentamentos em Miranorte

Moradores de assentamentos do entorno da cidade de Miranorte, a 98 km de Palmas, estão em clima de comemoração. É que na terça-feira, 9, foi inaugurada uma ponte no Rio Boi de Porteira e outra no Rio Boi, que vai beneficiar, principalmente, cerca de 20 famílias da Fazenda Pé do Morro, além de quem trafega pelo local que também é cercado pelos municípios de Rio dos Bois, Fortaleza do Tabocão e Dois Irmãos do Tocantins.

A conquista é fruto de atuação conjunta da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), Ministério Público Federal (MPF) e Conselho de Defesa dos Direitos Humanos (CDH). No mês de abril de 2019, uma audiência pública do MPF com a participação da DPE-TO, CDH e Prefeitura Municipal de Miranorte tratou sobre a construção da ponte e outras demandas. Como resultado da audiência, foi determinada a construção da ponte, o que foi cumprido nesta semana pela gestão municipal.

O presidente da Associação Padre Martins dos Trabalhadores na Agricultura Familiar dos Posseiros Pé do Morro, Francisco Aldejane, lembra que a comunidade esperou muitos anos pela construção de uma ponte na região. “São 32 anos de luta pela construção das pontes, batalhando firme e sonhando por essa inauguração. Já fomos muito prejudicados por causa da falta de uma digna ponte, mas agora conquistamos a vitória e essa ponte vai fazer toda a diferença na vida da nossa comunidade”, afirmou.

O coordenador do Núcleo da Defensoria Pública Agrária (DPagra), defensor público Iwace Santana, considera a entrega da ponte como um marco no desenvolvimento das comunidades, com melhoria na logística e infraestrutura. “Uma conquista que foi fruto de uma grande atuação conjunta entre os moradores, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública, que vai trazer uma melhor trafegabilidade às comunidades rurais, facilitando o acesso do escoamento da produção agrícola da região, acesso de ônibus escolares, ambulâncias e, principalmente, trazendo mais qualidade de vida às famílias assentadas”, considera o coordenador.