Unidade do Sine de Porto Nacional muda para o prédio da Diretoria Regional de Ensino

A partir desta sexta-feira, 12, o Sine de Porto Nacional muda para o novo endereço, no prédio da Diretoria Regional de Educação (DRE) da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), localizado na Rua Bartolomeu Teixeira Palha, sem número, setor Aeroporto. A ação do Governo do Tocantins ocorre por meio de assinatura de Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) e a Seduc, com objetivo de atender a sociedade com qualidade e economia.

“Além do bom acesso ao novo endereço, a mudança traz melhorias também para a economia do Estado”, afirma o secretário da Setas, José Messias de Araújo. “Estamos atendendo uma determinação do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, de desenvolver ações positivas no Estado, em todas as esferas, trazendo resultados práticos no atendimento à sociedade com qualidade e menor custo possível”, destaca o gestor.

“Neste momento, estamos realizando parceria integrada entre a Setas e a Seduc, por meio de um Termo de Cooperação Técnica, onde as instalações do Sine ocuparão um espaço disponível na DRE”, informa o secretário José Messias de Araújo.

A secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana da Costa Pereira Aguiar, destaca a importância da ação em parceira. “Essa ação é uma demonstração daquilo que o Governo Mauro Carlesse prima muito, que está na otimização de espaços, na economicidade de recursos, mas, sobretudo nas ações articuladas entre as pastas. Essa não é a primeira ação em parceria com a Setas e ficamos muito felizes, principalmente porque a Setas desenvolve um trabalho que dá continuidade ao trabalho da educação. Aqui é um espaço que traz oportunidade para o cidadão que passa pela escolaridade, pela educação. É o maior prazer estarmos juntos”, afirma.

A gestora ainda parabenizou o secretário José Messias pela iniciativa e afirmou que a exemplo dessa ação, outras poderão acontecer com a Setas como também com outras secretarias de Estado.

Mais benefícios

“A mudança de endereço gerará uma economia anual de mais de R$ 70 mil, tendo como base os gastos anuais de aluguel do prédio, contas de água, energia e internet”, informa o diretor de Administração e Finanças da Setas, Nelsifran Sousa Lins.

“Foi bom para todos”, afirma o chefe regional do Sine de Porto Nacional, Raildo Cruz dos Santos. “A economia é de quase 100%. Agora, gastamos apenas com material de limpeza. Os servidores também ganharam com as novas acomodações, que atendem melhor as necessidades”, informa.

“A população também foi beneficiada com a ação, o Sine agora está bem perto da Caixa Econômica Federal, facilitando para quem busca o seguro-desemprego, entre outros serviços”, opina Raildo dos Santos.

Além de atender a população do município, o Sine Regional de Porto Nacional atende a população de mais 13 municípios vizinhos. O órgão continua atendendo nos telefones (63) 3363-2717 (seguro-desemprego) e 3363-6307 (operacional); pela internet, por e-mail e por meio do aplicativo Sine Fácil.

Vagas de emprego

Nesta sexta-feira,12, o Sine de Porto Nacional disponibiliza as seguintes vagas: Açougueiro (1); auxiliar de pedreiro (4); classificador de grãos (30); cozinheiro geral (1); digitador (1); eletricista de instalações de veículos automotores (1); encanador (1); motorista de caminhão para entrega de bebidas (1); pedreiro (4); soldador (1), técnico de frutas e hortaliças (4); técnico de laboratório de análises clínicas (1); técnico de refrigeração instalação (1); torneiro mecânico (1) ; trabalhador agrícola polivalente (1); vendedor interno (1) e vendedor pracista (1). No total, estão disponíveis 53 vagas.

O chefe regional ressalta que os interessados em concorrer às vagas devem ficar atentos ao painel disponível diariamente no site da Setas. O envio de documentos para o seguro-desemprego pode ser feito pelo e-mail: sd.sineporto@gmail.com; e para envio de currículos, sineporto@hotmail.com.

Atendimento Sine

O diretor do Trabalho do Sine Tocantins, José Alberto Almeida Guimarães, também esteve presente no evento e informou que, devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais do Sine em todo o Estado continuam suspensos, mas que o Governo está trabalhando para o retorno do atendimento presencial por entender que o Sine é de suma importância para a sociedade, especialmente a classe trabalhadora desempregada e aqueles que precisam do seguro-desemprego. “Grande parte das pessoas sente dificuldade para lidar com aplicativos, entendemos que será mais tranquilo o atendimento presencial, por meio de agendamento. Os funcionários já estão se adequando para realizar esse trabalho com o público e a previsão é para que algumas unidades, a exemplo de Porto Nacional, atendam presencialmente ainda neste mês”, informou.

O Governo do Tocantins, por meio da Setas e Sine, trabalha para garantir a inserção dos tocantinenses no mercado de trabalho. De acordo com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em 2020, o Estado, por meio do Sine-TO, fechou o ano com saldo positivo de 7. 271 empregos gerados, ocupando o 5° lugar entre os estados brasileiros que mais empregaram.

Canais de acesso

Os trabalhadores interessados em concorrer às vagas podem acessar o Aplicativo Sine Fácil, seguindo o passo a passo no https://setas.to.gov.br/trabalho/passo-a-passo-aplicativo-sine-facil.

Outro meio de acessar o serviço é pelos seguintes e-mails e números de Whatsapp. Em Palmas, pelo WhatsApp: 3218-1957 ou e-mail: vagasinepalmas@gmail.com; em Paraíso, pelo WhatsApp (63) 3602-3340 ou e-mail: vagasineparaiso@gmail.com; e em Gurupi, pelo WhatsApp (63) 3351-2477 ou e-mail sinegurupivagas@hotmail.com.

Nas mensagens enviadas a esses contatos, devem constar nome completo do interessado, número do CPF e nome da mãe.

Nas demais unidades do Sine, o contato só pode ser feito por telefone convencional e os números podem ser acessados no site da Setas https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego/contatos-do-sine-tocantins-/.

Contatos

Araguaína – 34143634 (Das 8 às 18 horas);

Araguatins – 34741100 (Das 8 às 14 horas);

Paraíso – 36023340 WhatsApp (Das 8 às 14 horas);

Porto Nacional – 33632717 (Das 8 às 14 horas);

Guaraí – 34641710 (Das 8 às 14 horas);

Dianópolis – 36921628 (Das 8 às 14 horas);

Gurupi – 33512477 WhatsApp (Das 8 às 14 horas).

Painel de vagas

Para conferir, diariamente, a oferta de vagas nos nove postos do Sine Tocantins acesse o site da Setas, https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego ,ou as redes sociais, sendo no Facebook o perfil @setasTo, e no Instagram Setas Tocantins.