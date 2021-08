Cinthia Ribeiro fala sobre equidade e sororidade em evento para mulheres na Capital

De mulher para mulheres. Na terça-feira, 17, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, participou, como convidada de honra, da abertura oficial do I Encontro de Mulheres Municipalistas do Tocantins, onde falou sobre equidade e sororidade, e apresentou dados sobre o perfil das mulheres que estão à frente de cargos públicos no Brasil. O evento, organizado pela Associação Tocantinense de Municípios (ATM), reuniu cerca de 170 pessoas, entre prefeitas, vereadoras, secretárias municipais e primeiras-damas, e segue até esta quarta, 18, em formato híbrido, parte presencial, no auditório da instituição, e transmitido pelo YouTube.

Cinthia Ribeiro é a única prefeita de capital eleita no último pleito. Em seu discurso, a gestora lamentou a pouca representatividade feminina na política. “Nós, mulheres, apesar de sermos maioria [51,8% da população brasileira é mulher e 52% dos votantes são pessoas do sexo feminino], quando o assunto é representatividade política, somos minoria. Reconheço que avançamos muito de uns anos para cá, mas a luta pelo direito das mulheres deve ser constante”, destacou a prefeita. Em todo o País, nos últimos pleitos, foram eleitas apenas 651 prefeitas, 12,1% do total de eleitos. No Tocantins, foram 20 prefeitas, 14% do total.

O presidente da ATM, Diogo Borges, lembrou a luta das mulheres e falou do desejo de realizar com frequência este evento. “Esta é a primeira edição. Sabemos das dificuldades das mulheres, queremos ouvi-las. As mulheres são guerreiras, que lutam diariamente por um mundo melhor”, pontuou.

Além de prefeitas, vereadoras, secretárias municipais e primeiras-damas, o evento de abertura contou com a presença do vice-governador, Vanderlei Barbosa, e da vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Janair Garcia.