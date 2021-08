Hemocentros de Palmas precisam de doação de sangue com urgência

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Hemorrede Tocantins, convoca a população para comparecer aos hemocentros de Palmas para realizar doações de sangue, em especial, pessoas com a tipagem O+.

Devido a pandemia da Covid-19, as doações de sangue tiveram queda significativa, com índices baixos rotineiramente. A Hemorrede Tocantins adotou todos os protocolos de segurança para combate a pandemia da Covid-19 em suas unidades de coleta no Estado.

Agendamento

O agendamento para doações na Hemorrede do Tocantins pode ser feito, via telefone, nas unidades da Hemorrede do Tocantins: Hemocentro Coordenador de Palmas: 3218-3232 e 0800-642-8822; Unidade de Coleta de Palmas (anexo ao HGP): 3218-7336.

Requisitos para doação

Para ser um doador de sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar bem alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 3 horas que antecedem a doação) e apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial.