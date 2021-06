Cinthia Ribeiro anuncia vacinação do público 50+ sem comorbidade

A prefeita Cinthia Ribeiro anunciou que Palmas vai ampliar a vacinação contra a Covid-19 para o público em geral, começando pela faixa etária de 50 a 59 anos, sem comorbidades, na próxima semana. A expansão será possível com a chegada de cerca de 21 mil doses da vacina da Janssen, prevista inicialmente para o dia 15 no Brasil, e 17 no Tocantins. “Notícia boa a gente compartilha ligeiro. Plano de aplicação da vacina Janssen, está pronto. Esperamos cerca 21 mil doses, suficientes p/ expandirmos a vacinação inclusive p/ grupo 50+ SEM comorbidades”, escreveu a prefeita em sua conta pessoal no Twitter. A vacina da Janssen, braço farmacêutico da Jonhson & Jonhson, imuniza contra a Covid-19 com dose única.

A estratégia de aplicação das doses da Janssen, elaborada pela Secretaria Municipal da Saúde (Semus), prevê a expansão dos grupos prioritários dentro do Plano Nacional de Operacionalização da Imunização contra a Covid-19 (PNO) e para o público geral abaixo de 60 anos, conforme orientação do Ministério da Saúde (MS). Desde o início da campanha de vacinação contra a doença, a Prefeitura de Palmas vem respeitando a ordem dos grupos prioritários definida pelo MS, avançando conforme a disponibilização de doses pelo Governo Federal.

“Estamos fazendo gestão junto ao Governo Federal por mais vacinas para a nossa cidade. Já comprovamos a nossa capacidade de execução, pois temos uma equipe muito eficiente, e quanto mais vacinas tivermos, mais rapidamente imunizaremos a todos”, reforçou Cinthia Ribeiro.

Vacina 24 horas

No plano de aplicação da Janssen, a Semus prevê um mutirão que inclui atendimento em todas as unidades de saúde da Capital com horários ampliados, incluindo sábado e domingo, dependendo da data de chegada das doses. Também haverá vacinação no formato drive thru, que se mostrou muito eficaz no início da campanha, quando houve um fluxo maior de pessoas, e até uma programação de 24 horas ininterruptas de vacinação em um dos pontos de atendimento.

A previsão é completar a vacinação dos trabalhadores em Educação (atualmente estão sendo vacinados aqueles do ensino fundamental) e das forças de segurança e salvamento; e incluir os grupos de transporte coletivo rodoviário de passageiros, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade e trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Além desses grupos prioritários constantes no PNI, será aberta a vacinação para a população geral de 50 a 59 anos, a depender do quantitativo de doses destinado ao município.

2ª dose

A Semus aguarda publicação de nota informativa da Secretaria Estadual da Saúde (SES) quanto à vacina da Janssen e as orientações para ampliação da imunização para o público geral. Uma das questões a serem observadas é a segurança da oferta da segunda dose para aqueles que já receberam a primeira aplicação. O vacinômetro da Capital informa nesta quinta-feira, 10, que o município já recebeu 101. 155 doses, entre Coronavac, Astrazeneca e Pfizer. Dessas, 83.212 já foram aplicadas (82,26%), das quais 63.856 são D1 e 19.356 são D2 – dados apurados até 9 de junho.

Cerca de 80% do estoque aproximado de 18 mil doses já têm destino certo: a segunda aplicação para aqueles que tomaram a primeira dose, especialmente da Astrazeneca, cujo intervalo entre a primeira e a segunda aplicação é de 90 dias. A Pfizer também tem intervalo de 80 a 90 dias, e como as primeiras aplicações ocorreram no início do mês de maio, somente a partir de agosto começa a aplicação da segunda dose. Entretanto, a Pfizer tem prazo de validade de até 30 dias, não podendo haver reserva da segunda dose.