SEMUS realiza mais de 300 atendimentos durante ação no Trevo da Praia

Nesta última quarta-feira, 09, a Prefeitura de Gurupi realizou um “Mutirão de Serviços” na comunidade Trevo da Praia e a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) esteve presente com diversos atendimentos. O objetivo foi proporcionar à comunidade, um dia inteiro de cuidados com a saúde.

A comunidade pôde realizar consultas médicas e odontológicas, testes rápidos de Covid-19, atualizar as vacinas de rotina e contra a gripe; e os idosos com mais de 60 anos, profissionais da educação de 50 a 59 anos e pessoas com comorbidades com mais de 18 anos puderam se imunizar contra a Covid-19.

Segundo a coordenadora de imunização, Jucileia Lima, 170 doses de vacinas de rotina foram aplicadas e 60 doses da vacina contra a Covid-19, destas, 17 foram em profissionais da educação.

O professor da Escola Municipal Benevenuto Alves Moreira, Cleiber Loureno Barbosa, contou que estava ansioso pela vacina contra a Covid-19. “É o que nós esperávamos já há muitos dias. Poder vacinar para que possamos voltar a trabalhar e voltar com segurança. Estou muito feliz, espero que a cada dia mais pessoas possam ser vacinadas. O meu grande desejo nesse momento é que a vida volte ao normal”, declarou.

A dona Francisca Ribeiro da Silva, de 62 anos, avaliou de forma positiva a realização dos atendimentos na comunidade. Ela, que se imunizou contra a Covid-19, agradeceu pela assistência aos moradores.

A equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também participou do mutirão. De acordo com a coordenadora, Fluviana Freitas, foram aplicadas 30 doses da vacina antirrábica, foram realizados seis testes de calazar, sendo quatro negativos e dois positivos, e foram feitas três castrações em felinos.

“Por mais que o nosso número de atendimento de animais foi pequeno, a ação foi muito boa, tanto para a visualização dos serviços oferecidos pelo CCZ, quanto para mostrar à população que ela não está esquecida. Orientamos sobre a estrutura do castra móvel, que muitos não sabiam que tínhamos, levamos conhecimentos sobre o calazar e também reforçamos a importância da vacina contra a raiva”, declarou.

A equipe de Atenção Básica da Saúde também participou do “Mutirão de Serviços” e realizou 32 atendimentos, que são importantes para manter atualizado o sistema CadÚnico do Programa Bolsa Família.

“Foi um dia de alegria, de realização, de respostas ao compromisso que a prefeita Josi Nunes firmou com a comunidade do Trevo da Praia e região”, declarou o secretário de saúde, Relmivam Milhomem.