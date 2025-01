Publicado edital para seleção de empresas interessadas em participar da 35ª Bolsa de Turismo de Lisboa

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), lançou nessa terça-feira, 14, no Diário Oficial do Estado (DOE), nº 6735, o edital de Chamamento Público para selecionar empresas interessadas em representar o Estado como coexpositoras na 35ª Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que será realizada entre os dias 12 e 16 de março de 2025, no Parque das Nações, em Lisboa, Portugal.

Pelo Edital, as inscrições poderão ser realizadas entre os dias 15 e 29 de janeiro de 2025. Ao todo, serão ofertadas 10 vagas para o estande do Tocantins, sendo seis para agências de viagens e operadoras de turismo receptivo e quatro para meios de hospedagem e atrativos turísticos. As empresas selecionadas terão credenciais gratuitas, mas os custos com transporte, hospedagem e alimentação ficarão a cargo dos participantes.

A iniciativa faz parte da estratégia de promoção internacional do destino Tocantins, com o objetivo de atrair turistas, consolidar parcerias e ampliar a visibilidade do Estado no mercado europeu. Empresas como agências de viagens, operadoras de turismo receptivo, meios de hospedagem e atrativos turísticos poderão participar.

Segundo o secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho, a participação do Tocantins na BTL reforça sua posição como um destino turístico de destaque, promovendo o desenvolvimento econômico e a integração do estado no mercado internacional. “Participar da Bolsa de Turismo de Lisboa é uma oportunidade de mostrar ao mundo as belezas e potencialidades do Tocantins. O governo está comprometido em fortalecer o trade e consolidar as ações de promoção do turismo, atraindo mais turistas e investidores para impulsionar o desenvolvimento econômico e projetar o Tocantins no cenário internacional,” pontuou.

BTL Lisboa

A BTL Lisboa é a maior feira de turismo de Portugal, realizada anualmente na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações. O evento reúne profissionais do setor, especialistas e representantes de destinos turísticos de todo o mundo, oferecendo uma plataforma para networking, criação de parcerias e promoção de destinos turísticos.

Inscrições

Os interessados podem acessar o edital e realizar a inscrição por meio dos links disponibilizados no site oficial da Setur e no Diário Oficial do Estado.

As agências de viagens e/ou operadoras de turismo receptivo podem fazer inscrição aqui

Representantes dos meios de hospedagem e atrativos turísticos podem fazer inscrição aqui

Cronograma

14/01/2025 – Publicação do Edital de Chamamento Público e Portaria instituindo a Comissão de Habilitação, Avaliação e Seleção.

15/01/2025 a 29/01/2025 – Prazo para inscrição e apresentação da documentação.

30/01/2025 a 03/02/2025 – Análise e avaliação das inscrições.

04/02/2025 – Divulgação da lista provisória nos sites do Diário Oficial do Estado e da Setur.

05/02/2025 a 08/02/2025 – Prazo para encaminhamento de recursos pelo e-mail [email protected].

09/02/2025 a 11/02/2025 – Prazo para análise dos recursos.

12/02/2025 – Divulgação da lista definitiva nos sites do Diário Oficial do Estado e da Setur.