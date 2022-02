Centro-Dia da pessoa com deficiência retoma ações presenciais em Araguaína

Texto: Secom | Prefeitura de Araguaína

24/02/2022 – Publicado às 00:53

O Centro-Dia da Pessoa com Deficiência de Araguaína retornou as atividades presenciais nesta quarta-feira, 23, com uma roda de conversas sobre Rede de Cuidados à Saúde dessas pessoas. A retomada é de forma gradual com a presença de 50% dos assistidos (15), além dos protocolos de higiene, limpeza e o uso de máscara.

Localizada na Rua Ademar Vicente Ferreira, nº 514, no Setor Noroeste, a unidade oferece acompanhamento com psicólogos, assistentes sociais, cuidadores e terapeuta ocupacional para 30 usuários, na faixa etária de 18 a 59 anos, com deficiência física, visual, intelectual e múltiplas.

Desde o início da pandemia, o serviço foi readequado e a equipe estava atendendo de forma remota, por meio de visitas domiciliares e oficinas com reuniões na unidade uma vez por mês. O Centro-Dia tem como objetivos trabalhar a inclusão social, independência e oferecer mais qualidade de vida para as pessoas com deficiência.

“Somos a única unidade do Centro Dia no Estado do Tocantins que promove um atendimento especializado por meio de ações, acolhidas, escuta qualificada e orientações para inserir essas pessoas na sociedade. Assim, elas têm a oportunidade de ter uma vivência comunitária, além de reduzir ou prevenir situações de isolamento social, de abandono ou maus tratos”, explicou a diretora de Proteção Social Especial da Secretaria da Assistência Social, Jocélia Alves.

Equipe mais capacitada

A equipe do Centro Dia passou por uma capacitação técnica entre os dias 14 e 15 de fevereiro, com intuito de estimular a readaptação das atividades e a criar um ambiente de apoio e encorajamento para todos os assistidos e seus familiares.

“Por meio da qualificação da nossa equipe multiprofissional, queremos contribuir com os processos de autonomia dos deficientes e ser uma rede de apoio também para o cuidador que costuma ser um membro da família, para que ele possa ter um momento de descanso, enquanto o assistido fica conosco na unidade”, afirmou a diretora Jocélia Alves.

Atendimentos

A unidade é um serviço especializado da Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação de Araguaína, por meio da Proteção Social Especial. Desde a inauguração em novembro de 2014, já foram realizados mais de 2.500 atendimentos, com uma média de 360 por ano.

O trabalho é desenvolvido por uma equipe de 18 profissionais, entre psicólogos, cuidadores, assistente sociais, cozinheira e outros. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas.

Como ter acesso

Para ter acesso aos serviços do Centro-Dia é necessário um encaminhamento do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) ou pelo serviço de busca ativa dos assistentes sociais do Município, por demanda espontânea do próprio deficiente ou da família. Os telefones para mais informações sobre os serviços do Centro-Dia são: 999563752 e 3415 1305.