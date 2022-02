Porto Nacional inaugura espaço para atender crianças com Transtorno do Espectro Autista

Texto: Secom | Prefeitura de Porto Nacional

24/02/2022 – Publicado às 01:53

A Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugura, na próxima quinta-feira, 24, às 16h, o Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar (CMAM), cuja finalidade é contribuir para o desenvolvimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista – TEA. No local será ofertado atendimento e tratamento qualificado de acordo com as demandas das crianças, podendo ser auxílio nas áreas motoras, físicas, neurológicas, sociais, comunicativas, sensoriais e/ou emocionais. O espaço vai funcionar na rua Goiânia, nº 1.431, região central da cidade (atrás do salão Lúcio e Lúcia).

A proposta da construção do CMAM abrange, além do tratamento, a sistematização de um Núcleo de Educação Permanente que possibilite uma psicoeducação em relação às deficiências. A terapeuta ocupacional Marcinêis Milhomem, que coordena o projeto, ressalta que “um dos principais objetivos do projeto é difundir conhecimento sobre Autismo e o manejo de comportamento. Teremos uma equipe multidisciplinar composta por Psicóloga, Terapeutas Ocupacionais, Enfermeira, Assistente Social, Fisioterapeuta, Odontóloga e Pedagoga especializada”, destacou.

A proposta do CMAM é atuar de forma interdisciplinar envolvendo escola, comunidade, esporte, cultura e lazer.