Centro de Criatividade da FCP promove oficinas de artes em julho

O Centro de Criatividade da Fundação Cultural de Palmas (FCP) está com uma programação especial para as férias escolares. Serão oferecidas oficinas gratuitas de dança, música, teatro e artes visuais, proporcionando momentos de lazer para crianças e adultos durante o mês de julho. As oficinas serão realizadas no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, Espaço +Cultura Atriz e Educadora Marcélia Belém, na Arse 131 (1.304 Sul), Pracinha da Cultura, no Morada do Sol II, e na Casa de Cultura Prof.ª Maria dos Reis, em Taquaruçu.

Para participar, basta comparecer nos dias e horários indicados com os materiais necessários para cada oficina. Em casos de limite de participantes, a classificação será por ordem de chegada. Aproveite essa oportunidade para desenvolver suas habilidades artísticas e se divertir durante as férias. Para mais informações, entre em contato com a Fundação Cultural de Palmas pelo telefone (63) 3212-7308.

Programação de Oficinas

1º/07 (segunda-feira)

• Oficina Criação de Instrumentos Musicais e Objetos Úteis para o Uso Diário

• Professores: Joelson Marques e Iogo Landinho

• Horários: 8h às 12h (Pracinha da Cultura) e 14h às 18h (Espaço de Cultura Professora Maria dos Reis)

• Público-alvo: comunidade

• Material necessário: Garrafas pets, fitas coloridas, papel cartão, palito de dente, fita adesiva, cola permanente, etc.

• Exemplos de instrumentos: Pau-de-chuva, chocalhos, tambores

• Exemplos de objetos: vassoura, saboneteira, porta-papel higiênico

02/07 (terça-feira)

• Oficina O Coral de Beethoven

• Professor: Renate Stephanes

• Horário: 19h (Espaço Cultural)

• Público-alvo: amantes da música coral e coralistas do CMP

• Material necessário: televisão, caixas de som, pincel, quadro

02/07 (terça-feira)

• Oficina Samba: origem e variações aplicadas na prática

• Professor: Kamuel Isaac

• Horários: 14h às 18h (turma 1) | 19h às 22h (turma 2) (Espaço Cultural / Casa de Cultura Professora Maria dos Reis)

• Público-alvo: instrumentistas e cantores acima de 16 anos

• Material necessário: caixa de som, pincel, quadro. Necessário o aluno levar instrumento, se tiver

02/07 (terça-feira)

• Oficina Modelagem em Argila

• Professor: Renato Moura

• Horário: 8h às 18h (Espaço Cultural – Sala 1)

• Público-alvo: maiores de 16 anos

• Material necessário: Pano de mão

02/07 (terça-feira)

• Oficina Crescendo na Educação: Oficina de Musicalização para Professores

• Professores: José Lucas e Jaciane Oliveira

• Horário: 9h às 12h (Espaço +Cultura)

• Público-alvo: professores da educação infantil até o 2º ano do ensino fundamental (instituição pública ou privada)

• Material necessário: data-show para cada unidade

02/07 (terça-feira)

• Oficina Histórias Dobradas (contação de histórias e oficina de origami)

• Horários: 9h às 10h30; 10h30 às 12h; 14h às 15h30; 15h30 às 17h (Espaço Mais Cultura)

• Público-alvo: livre, recomendado para a família

• Material necessário: folha sulfite, cola e tesoura

02/07 e 03/07 (terça e quarta-feira)

• Oficina Bambolê

• Professora: Josely Aquino

• Horários: 9h (turma 1); 14h (turma 2) (Casa de Cultura Professora Maria dos Reis – Taquaruçu)

• Público-alvo: 8 a 14 anos

• Material necessário: roupa confortável e garrafa de água

03/07 (quarta-feira)

• Oficina Crescendo na Educação: Oficina de Musicalização para Professores

• Professores: José Lucas e Jaciane Oliveira

• Horário: 15h às 18h (Espaço Cultural)

• Público-alvo: professores da educação infantil até o 2º ano do ensino fundamental (instituição pública ou privada)

03/07 (quarta-feira)

• Oficina Modelagem em Argila

• Professor: Renato Moura

• Horário: 08h às 18h (Espaço Mais Cultura)

• Público-alvo: maiores de 16 anos

• Material necessário: pano de mão

20/07 (sábado)

• Oficina K-pop Space

• Professora: Elanna Rodrigues

• Horário: 14h às 18h (Espaço Cultural)

• Público-alvo: a partir de 12 anos

• Material Necessário: Roupa confortável e garrafa de água

23/07 (terça-feira)

• Oficina Férias em Movimento: Kpop

• Professora: Elanna Rodrigues

• Horários: 14h às 16h (aula 01 – 6 a 11 anos);16h às 18h (aula 02 – 12 anos e acima) (Espaço Cultural)

• Material necessário: roupa confortável e garrafa de água

29/07 (segunda-feira)

• Oficina Férias em Movimento: Dança Criativa

• Professora: Elanna Rodrigues

• Horários: 14h às 16h (aula 01 – 6 a 11 anos); 16h às 18h (aula 02 – 12 anos e acima) (Pracinha da Cultura)

• Material necessário: roupa confortável e garrafa de água

30/07 (terça-feira)

• Oficina Férias em Movimento: Dança Criativa

• Professora: Elanna Rodrigues

• Horários: 14h às 16h (aula 01 – 6 a 11 anos); 16h às 18h (aula 02 – 12 anos e acima) (Pracinha da Cultura)

• Material Necessário: roupa confortável e garrafa de água