CCZ de Gurupi realiza castração em animais do setor Nova Fronteira

Nesta quinta-feira, 09, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), intensifica atendimentos de castração e testes de Leishmaniose (Calazar), no setor Nova Fronteira, em cães e gatos de toda a região. As ações ocorrem das 08 às 16 horas, na Escola Municipal Joel Ferreira Soares.

Os serviços estão dando continuidade à ação que se iniciou no dia 25 de outubro. A coordenadora do CCZ, Fluviana Freitas, fez algumas orientações sobre os procedimentos para castração. “É recomendado que os animais estejam em jejum de água e comida, 12 horas antes do procedimento” explicou.

Cronograma

A programação ainda realizará a ação na próxima quinta-feira, 16, no setor Sol Nascente, na Escola Estadual Dr. Joaquim Pereira da Costa.