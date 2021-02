Secretaria de Saúde de Gurupi realiza vacinação na residência dos idosos acamados

Dando continuidade à imunização contra Covid-19 nos idosos acima de 80 anos, a equipe volante de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi está indo às residências dos idosos acamados ou com dificuldade de locomoção para aplicar as doses. O trabalho iniciou na segunda-feira, 15, quando foram vacinados 10 idosos acamados. Nesta quinta-feira, 18, a equipe está com uma lista com 67 nomes de pessoas que devem receber a dose nos próximos dias.

Conforme a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde Lima, as Unidades Básicas de Saúde, por meio do trabalho das Agentes Comunitário de Saúde estão repassando à Secretaria a lista com nomes das pessoas que necessitam da dose.

Uma das primeiras a receber a vacina nesta quinta-feira, foi dona Aldaires Batista de Oliveira, de 91 anos. A filha da idosa, Alderina Batista, falou sobre a satisfação de receber a equipe em casa. “Estávamos ansiosos pela vacina, pois vemos todos os dias quantas vítimas essa doença está fazendo e recebermos a vacina em casa é uma maravilha”, comentou.

Quem também já recebeu a vacina em casa foi a idosa Avelina Gonçalves de 86 anos. A filha que cuida dela, Márcia Gonçalves, disse que o trabalho da equipe de ir à casa da pessoa que não consegue ir aos pontos de vacinação é uma maravilha. “Quando ficamos sabendo que já havia iniciado a vacinação dos idosos ficamos ansiosos, mas não tínhamos como levar minha mãe ao ponto de vacinação e a equipe vir aqui em casa foi ótimo, porque sair com ela é muito difícil devido ela fazer uso de oxigênio”, explicou ressaltando ainda que essa vacina representa a esperança de dias melhores e que ela aguarda ansiosa para o dia em que ela mesma poderá tomar a dose.

Para o Secretário Municipal de Saúde, Zander Luís Guimarães, esse trabalho é essencial para manter a cobertura vacinal de quem não consegue ir ao ponto de vacinação. Ele pede que os familiares que tenham algum idoso que tem dificuldade de locomoção ou esteja acamado procure a UBS de sua região para que a equipe possa ir ao local.

O secretário ainda informou que após 28 dias da primeira dose a equipe voltará à casa dos idosos para aplicar a segunda dose.