Casa de Apoio realiza mais de 1. 400 atendimentos em janeiro

Somente em janeiro de 2021, o Governo do Tocantins, por meio da Casa de Apoio, hospedou mais de 1.400 pessoas. São pacientes de hospitais públicos, dos diversos municípios do Tocantins, como também de estados vizinhos, que ficam hospedados na Instituição para tratamento de saúde em Palmas.

“Aqui, tive muito apoio, graças a Deus. Ai de nós se não fosse essa Casa de Apoio. Pela nossa falta de condição, a gente não ia dar conta de bancar hotel e, graças a Deus, aqui a gente tem tudo na hora, certinho, não falta nada”, agradece o paciente João Menezes Dora, que mora no município de Dueré, a cerca de 200 km da Capital, e ficou hospedado na instituição para tratar um câncer. “Peço a Deus que abençoe a todos que fazem parte da casa e os colegas que estão aqui. Que todos sempre alcancem a vitória!”, deseja.

A filha e acompanhante do seu João, Rejane Pereira de Menezes, também agradeceu e teceu elogios para toda equipe da Casa de Apoio e ao Governo do Tocantins. “Primeiramente quero agradecer a Deus, porque foi ele quem preparou tudo isso aqui pra gente. Em todos os momentos, tenho visto o cuidado de Deus na vida do meu pai que começou e terminou o tratamento sem sentir nenhuma reação ruim”, conta. “Agradeço também pela vida do Governador Mauro Carlesse. A palavra de Deus manda orar pelas autoridades. Que Deus abençoe cada vez mais sua vida, fazendo-a prosperar e que o senhor cresça sempre, com esse coração aberto para cuidar da vida das pessoas”, deseja.

Os serviços prestados pela equipe da Casa de Apoio também foram bem lembrados. “Fomos muito bem recebidos. Aqui, construímos uma família com os pacientes e os funcionários, que nos tratam com tanto amor e tanto carinho”, declara. “A Casa de Apoio tem ajudado muitas pessoas, não só do nosso estado como também de fora. A gente tem visto muitas pessoas que foram abençoadas aqui, com todo apoio moral e toda estrutura necessária. A gente tem um lugar pra ficar, mas também recebe carinho, atenção e tudo o que precisa. Agradeço pela existência da instituição”, afirma a acompanhante e hóspede.

“A Casa de Apoio é uma referência para os municípios e até para outros estados”, destaca o secretário da Setas, José Messias de Araújo. “O Governo do Tocantins mantém a estrutura que comporta uma média de 120 atendimentos diários com conforto e qualidade, mas também temos uma rede de parceiros que ampliam as formas de atendermos esse público. Graças ao voluntariado, podemos oferecer apoio emocional, espiritual e capacitação entre outras ajudas”, explica o gestor.

Voluntariado

A Casa de Apoio recebe doações e ações voluntárias de amparo emocional e espiritual para seus hóspedes. Algumas das necessidades constantes dos usuários são roupas, calçados fechados (exigência dos hospitais), itens de higiene pessoal, e alimentação complementar. “Os interessados em conhecer a Casa e se tornar parceiros podem entrar em contato pelo telefone (63) 3218-2465”, informa a gerente da instituição, Elizangela Sardinha. Ela também recebeu de volta o carinho dado aos hóspedes. “Que Deus abençoe a Elizangela, para que ela sempre seja esse canal de benção na vida das pessoas”, deseja Rejane Menezes.

Protocolos de segurança Covid-19

Devido à pandemia da Covid-19, os cuidados com higiene e limpeza realizados na Casa de Apoio foram intensificados com os esforços contínuos da equipe da instituição, parceiros voluntários e hóspedes.

Os protocolos de higiene e distanciamento são seguidos rigorosamente a fim de evitar contaminação de servidores e hóspedes e permitir que a Casa continue aberta prestando apoio às famílias tocantinenses.

Localização

A Casa de Apoio fica a 200 metros do HGP, o que facilita o acesso. Além do custeio contínuo do Governo do Tocantins, a instalação também conta com doações de parceiros voluntários, que ajudam de diversas formas.

Estrutura

A estrutura física da Casa é composta de mais de 100 leitos equipados com beliches, ar-condicionado, cozinha, brinquedoteca, sala interdisciplinar, parquinho, área de convivência social e capela.

Os hóspedes são selecionados e encaminhados pelas assistentes sociais dos hospitais públicos de Palmas. Endereço: Quadra 203 Sul, Avenida LO-05, APM-01. Telefone: 3218 2465.