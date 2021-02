Placas de obras recém-instaladas são furtadas em bairros de Palmas

Com asfalto concluído no Jardim Taquari, bairro na região Sul de Palmas, a obra se concentra agora na execução de serviços complementares da infraestrutura viária, a exemplo da concretagem de meio-fio e calçadas com acessibilidade. Em alguns pontos, já foi instalada, inclusive, parte da sinalização vertical. No entanto, em pelo menos quatro pontos placas e até um poste foram furtados.

Infelizmente, o caso não é isolado. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), placas também foram furtadas após a instalação no Jardim Janaína, bairro também contemplado com grande obra de infraestrutura viária.

Vandalismo

Diante da situação, a Seisp pede à população que denuncie os infratores às autoridades policiais pelo 190 para que os responsáveis sejam identificados de modo que a oferta de adequada sinalização de trânsito e outros materiais usados em obras não seja prejudicada.

Não é a primeira vez que a Seisp registra danos ao patrimônio em pontos atendidos com obras ou equipamentos públicos. Em agosto de 2020, contêineres de lixo doméstico foram incinerados e, em julho de 2020, meios-fios foram destruídos um dia após a concretagem na Avenida NS-06. Em todos estes casos, os objetos de vandalismo foram repostos ou refeitos.