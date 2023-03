Casa de Apoio do Governo do Tocantins atende mais de 3,2 mil pessoas em janeiro e fevereiro de 2023

Entre os meses de janeiro e fevereiro, a Casa de Apoio, gerida pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), já realizou aproximadamente 3,2 mil atendimentos. Os hóspedes são pacientes encaminhados, por assistentes sociais, dos hospitais públicos de Palmas: Hospital Geral, Hospital Infantil e Maternidade Dona Regina. A Casa tem capacidade de atender, diariamente, mais de 120 pessoas. Em 2022, a instituição hospedou aproximadamente 18 mil pessoas.

Neste mês de março, quando se comemora o Dia da Mulher, evidenciamos mulheres que dedicam suas vidas para cuidar de suas famílias, dentre outras pessoas que passam por momentos de vulnerabilidade na saúde. Luzinete Marques Duarte, de 56 anos, de Brasília (DF), está hospedada na Casa de Apoio acompanhando parentes. “A mãe estava acompanhando a filha que está em tratamento intensivo, só que ela teve que passar por uma cirurgia de vesícula. Estou cuidando das duas”, contou.

Maria Eliane Santos Souza, de 53 anos, também veio de Brasília e acompanha o marido na recuperação. Estavam voltando para Brasília quando ele sofreu um infarto. “Sem saber onde ia ficar, uma assistente social do hospital me encaminhou para a Casa de Apoio”, contou. “Aqui, a gente sente a vulnerabilidade na saúde, mas também conhece muitas mulheres guerreiras”, afirmou.

Raimunda Oliveira dos Santos Souza, de 49 anos, está hospedada na Casa há cinco dias, também acompanhando o esposo, em tratamento. “A instituição recebe e apoia todos os que precisam. Nós mulheres fizemos amizade e nos ajudamos materialmente e na parte espiritual. Aqui, entendi que a gente perde muito por não dar um apoio e que um abraço pode fazer a diferença”, afirmou.

“As funcionárias da instituição também ajudam a todos que aqui chegam e têm um cuidado especial com a limpeza”, afirmou Josenira Nunes dos Santos, de 51 anos, que veio de Arraias para acompanhar o tratamento do marido. “Não falta nada para nós, temos café da manhã, lanches, almoço e janta. Excelente!”.

A Casa oferece quatro refeições diárias, balanceadas, apoio psicológico e espiritual e entretenimento, além de informações e orientações por meio de palestras. Além do custeio contínuo do Governo do Tocantins, a instituição também conta com doações de parceiros voluntários, que ajudam de diversas formas.

A gerente da Casa de Apoio, Elisângela Sardinha, parabenizou as mulheres pela coragem e pela força de vontade em vencer. “Estou aqui na Casa de Apoio há seis anos e realizei uma pesquisa. Durante esse tempo, vi que 80% dos acompanhantes, são mulheres que cuidam dos que estão doentes”, afirmou. E questionou: “Como estaria nossa sociedade sem essas mulheres sempre valorosas e construtoras, que cuidam de seus maridos, filhos, parentes e amigos, entre os que necessitam?”.

“Nesse contexto de situação de vulnerabilidade na saúde, o Governo do Tocantins, por meio da Setas, entende seu papel e mais que uma ajuda garante um lugar de acolhimento, na Casa de Apoio, na certeza de contribuir para amenizar a situação de estresse vivenciada e para que os beneficiários se sintam mais seguros” ressaltou o titular da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), Jonis Calaça. “Parabenizo também essas mulheres, fortes e corajosas, determinadas a servir ao próximo e a contribuir para a formação de uma sociedade mais consciente e justa”, destacou.

A Casa de Apoio foi criada com o intuito de oferecer conforto e condições dignas a pacientes que realizam tratamento de saúde em Palmas.

Além de hospedagem gratuita, o Governo do Tocantins garante as principais refeições na Casa. A instituição oferece, ainda, um cronograma diversificado de atividades, como realização de palestras, minicursos e apoio espiritual, entre outros.

A estrutura física da Casa é composta por mais de 120 leitos equipados com beliches e ar-condicionado, cozinha, brinquedoteca, sala interdisciplinar, parquinho, área de convivência social e capela. Fica a apenas 200 metros do Hospital Geral de Palmas (HGP), o que facilita o acesso. Os hóspedes são selecionados e encaminhados pelas assistentes sociais dos hospitais de Palmas.

