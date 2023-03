Aplicativo de combate à violência doméstica, “Salve Mulher”, está disponível para todo o Estado

por Ana Luiza Dias/Governo do Tocantins

publicado: 14/03/2023 17:14:00 – atualizado: 14/03/2023 17:43:49

No mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), lançou para todo o Estado, nesta terça-feira, 14, o aplicativo Salve Mulher, que fortalece o combate à violência contra a mulher.

A ferramenta foi desenvolvida pelo Setor de Tecnologia da Informação da SSP-TO e disponibiliza diversos serviços às mulheres que sofrem violência doméstica ou familiar, evitando que elas tenham que se deslocar até a delegacia para receber um atendimento imediato. O aplicativo estava desde novembro de 2022 em fase de teste em Araguaína.

O vice-governador Laurez Moreira reiterou o compromisso do Governo do Tocantins em desenvolver políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica e familiar. “Essa é uma pauta que eu considero muito importante, pois, infelizmente, os números de violência contra a mulher no Tocantins são graves. E estar aqui hoje participando deste momento em que forças estão sendo somadas para que o mesmo objetivo seja alcançado é um passo muito importante. Parabenizo a todos os envolvidos nesta ação, bem como o nosso governador Wanderlei Barbosa pela sensibilidade à causa. Não podemos permitir o aumento dos casos de violência doméstica e devemos estar sempre atuantes no combate e na conscientização da comunidade para dirimir esses casos”, afirmou.

Durante o lançamento, o titular da SSP-TO, Wlademir Costa, pontuou que esse é um importante passo para combater esse tipo de violência no Estado. “Estamos avançando, buscando formas eficientes para diminuir os índices de violência doméstica e o aplicativo é um meio para fortalecer o trabalho já desempenhado pelas Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher. Essa é uma determinação do nosso governador Wanderlei Barbosa, que também se preocupa com o bem-estar das mulheres do Tocantins”, completou.

Presente ao evento, a desembargadora e presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO), Etelvina Maria Sampaio Felipe, comemorou a iniciativa da SSP-TO. “A equipe da SSP está de parabéns pelo desenvolvimento do aplicativo. Essa é uma ferramenta que tem muito a contribuir para o rompimento do ciclo de violência contra a mulher”, destacou.

Já a titular da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) – Araguaína e delegada da Mulher, Ana Maria Varjal, falou do seu contentamento pessoal e profissional com relação ao aplicativo Salve Mulher. “É com muita felicidade que eu, mulher e delegada de Polícia Civil, presencio o lançamento estadual do APP. Essa ferramenta traz novo marco para o combate rápido e eficaz a todo tipo de violência doméstica praticada em desfavor da mulher”, enfatizou.

Outras autoridades também fizeram questão de destacar a importância da iniciativa.

Homenagem

Durante o evento, também foi feita uma homenagem a mulheres engajadas no combate à violência doméstica. Receberam placas de reconhecimento: a delegada Sarah Lilian, da 3ª Delegacia da Mulher de Araguaína; a delegada aposentada Maria Haidêe Alves Guimarães Aguiar; a presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe; a presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e juíza titular da Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Araguaína, Cirlene Maria de Oliveira; a coordenadora estadual da Patrulha Maria da Penha, Capitã Flávia Roberta; a presidente interina da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, Priscila Madruga; a secretária de Estado da Mulher, Berenice de Fátima Barbosa; a secretária de Estado dos Povos Originários e Tradicionais, Narubia Werreria; e representantes da Defensoria Pública do Tocantins e do Ministério Público do Tocantins.

Dados e funcionalidades do Aplicativo Salve Mulher

Por meio do aplicativo Salve Mulher, é possível obter esclarecimentos sobre os tipos de violência contra a mulher (física, patrimonial, psicológica, sexual e moral), fazer denúncias, inclusive de forma anônima e agilizar pedidos de medida protetiva.

Disponível para o sistema Android, o app já conta com cerca de 300 downloads, está ativo em 180 dispositivos móveis, registrou 14 denúncias e 4 pedidos de medida protetiva de urgência.

Botão do Pânico

Ainda entre as ações de combate à violência, durante o evento, a Polícia Militar do Tocantins (PM-TO) apresentou o App Botão do Pânico. O aplicativo é destinado às mulheres em situação de violência doméstica que possuam medida protetiva de urgência que já sejam acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha. Com ele, é possível acionar botão de pânico, em casos de flagrante de descumprimento de medida protetiva de urgência e acessar outros serviços.

Acesse o vídeo de apresentação do aplicativo aqui!

