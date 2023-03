Aberto processo seletivo para vaga na Cia de Teatro Fernanda Montenegro

Autor: Samara Martins | Publicado em 14 de março de 2023 às 14:51

A Fundação Cultural de Palmas (FCP) abriu processo seletivo simplificado de audição para seleção de um aluno interessado em participar da Oficina Livre de Formação de Atores e Plateia da Cia de Teatro Fernanda Montenegro, para preenchimento de vaga para o espetáculo Infantojuvenil ‘A Idade do Sonho’. Além desta audição, abriu mais para nove alunos/atores já pertencentes a Cia para renovação de matrícula. As inscrições serão realizadas de 14 a 21 de março, por meio do formulário disponível aqui.

A seleção é para aluno homem, que tenha idade entre 18 e 30 anos, preferencialmente que tenha experiências em atuação em teatro, noção de canto e saiba tocar violão e interessado em ampliar sua formação ou capacitação artística.

Inscrição

Os candidatos ao preenchimento da vaga de aluno/ator e os demais componentes da Cia de Teatro Fernanda Montenegro, deverão obrigatoriamente preencher a ficha de inscrição. As inscrições serão realizadas a partir do dia 14 de março até às 23h59 do dia 21 de março de 2023. O formulário está disponível através do link

A audição será realizada presencialmente no dia 22 de março de 2023, das 19 às 22 horas, na Sala 4 do Centro de Criatividade, Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, Avenida Teotônio Segurado, S/No, Área Verde da Quadra 302 Sul, Plano Diretor Sul, CEP 77.021-002, em Palmas/TO.

Confira todos os critérios no edital disponível aqui.

Cia de Teatro Fernanda Montenegro

A Cia de Teatro Fernanda Montenegro é um braço do projeto de formação de novos atores e plateia, desenvolvido desde 2017 pela Fundação Cultural de Palmas. A Cia já realizou a montagem de três espetáculos sendo, eles ‘Branca de Neve e os sete anões’, ‘Pluft, o Fantasminha’, ‘Romeu e Julieta’ e ‘O Auto da Compadecida’, que realizaram temporadas bem-sucedidas de crítica e público em 2019, antes da pandemia. No pós-pandemia, a Cia retornou aos palcos com a peça ‘A Idade do Sonho’, de Tônio Carvalho, que estreiou em dezembro de 2022 e fará uma nova temporada ainda neste semestre.