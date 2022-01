Casa de Apoio do Governo do Tocantins atende mais de 17,7 mil pacientes e acompanhantes em 2021

Texto: Secom

“Somente em 2021 foram mais de 17 mil pessoas que receberam o afago da equipe da Casa de Apoio, no momento em que estavam vulneráveis e muitas vezes impossibilitados de lidar com outras questões. O Governo do Tocantins tem uma atenção especial para esta instituição que recebe os tocantinenses de todas as regiões em momentos de grande aflição e de cuidados com a saúde; e busca recebe-los e confortá-los, promovendo estadia, alimentação adequada, e esperança, para que possam cuidar exclusivamente de sua saúde”, afirmou o gestor da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), José Messias Araújo.

A Casa de Apoio Vera Lúcia Paganni é uma instituição gerida pelo Governo do Tocantins, por meio da Setas, e tem o objetivo de receber os pacientes de hospitais públicos de Palmas e também seus acompanhantes, que vem do interior do estado e de outros lugares do pais e que não tem onde se hospedar. A Casa fornece também quatro refeições balanceadas diárias e apoio psicológico.

A gerente da instituição, Elisângela Sardinha, falou sobre a importância da Casa de Apoio para os tocantinenses em tratamento que precisam de hospedagem. “Procuramos fazer daqui um ambiente de tranquilidade e conforto para receber as pessoas que passam por momentos de desequilíbrio em sua saúde. Muitos chegam acreditando que voltam logo para seus lares e, por conta dos tratamentos, precisam ficar meses e até anos hospedados na Casa. E para cada um desses hóspedes damos nossa atenção especial e compartilhamos de seus avanços em direção à cura”, ressaltou.

Atendimentos em 2021

De janeiro a dezembro de 2021 a instituição atendeu 17.774 pacientes e acompanhantes e serviu 25 mil refeições, entre almoço e jantar. A Casa fica localizada a 200 metros do Hospital Geral de Palmas (HGP) e tem a capacidade de atender até 126 hóspedes diariamente, e todos os serviços prestados são gratuitos e ofertados com excelência.

Os pacientes hospedados na instituição quando recebem a notícia de sucesso no tratamento tocam o sino da Casa de Apoio para anunciar o final daquele ciclo e o retorno para seu lar e sua família. A gerente Elisângela Sardinha explicou que ouvir tocar o sino na Casa de Apoio traz alegria para todos; “para nós por saber que mais uma pessoa venceu suas dificuldades e para o paciente por conseguir se curar e poder retornar para sua residência e seus familiares”.

A paciente e hóspede Isabel Cristina Soares, 48 anos, moradora de Lagoa da Confusão, ficou hospedada na Casa de Apoio por aproximadamente dois meses. Em outubro ela tocou o sino da Casa de Apoio, e falou como se sentiu acolhida na instituição. “Aqui tive tudo; amigos de quarto, compreensão, amor e carinho. A Casa de Apoio foi muito importante nesse momento, porque eu não teria condições de ficar indo e voltando para a minha cidade até terminar o tratamento”, afirmou.

Francisca da Chagas Silva esteve hospedada na Casa por dois meses, em julho e agosto de 2021; ela veio do Piauí para acompanhar o filho que fez cirurgia na cabeça. “Quando vim para cá não sabia onde ia ficar e fui encaminhada pelas assistentes sociais para a Casa de Apoio. O atendimento é muito bom e não falta nada para nós”, pontuou.

Lucineide Souza Jorge de Coelho, moradora de Pindorama, a 215 km da Capital, acompanhou seu filho, de três anos, que esteve hospitalizado no HGP e também se hospedou na Casa de Apoio. “Aqui é um lugar tranquilo para ficar e o hospital é bem pertinho, o que facilita, pois dá para ir e voltar a pé”, destacou.

Estrutura física

As instalações são equipadas com mais de 120 leitos, beliches, ar-condicionado, ventiladores, cozinha, brinquedoteca, sala interdisciplinar, parquinho, área de convivência social e capela.

Voluntariado

Além do custeio contínuo do Governo do Tocantins, a Casa de Apoio também conta com doações e ações voluntárias de amparo emocional e espiritual para seus hóspedes. Algumas das necessidades constantes dos usuários são roupas, calçados fechados (exigência dos hospitais), itens de higiene pessoal e alimentação complementar.

Os interessados em conhecer a Casa e se tornar parceiros podem entrar em contato pelo telefone (63) 3218-2465.