Casa de Apoio do Governo do Tocantins atende mais de 10 mil pessoas de janeiro a setembro de 2021

Fé, amizade e acolhimento são alguns sentimentos sempre presentes nas histórias contadas por pacientes de hospitais públicos e acompanhantes hospedados na Casa de Apoio Vera Lúcia Pagani, gerida pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas). O objetivo é apoiar o paciente que mora no interior e não tem onde se hospedar durante o tratamento de saúde. De janeiro a setembro de 2021, já foram mais de 10 mil atendimentos.

“Nossa equipe tem se empenhado para acolher as pessoas nesse momento tão delicado para qualquer família”, destaca o secretário da Setas, José Messias de Araújo. “Agradecemos aos servidores da instituição pelo empenho no acolhimento, aos parceiros e aos voluntários pela colaboração, esforços que contribuem para o serviço de excelência prestado aos que precisam tratar da saúde e que encontram na Casa de Apoio mais que hospedagem, um lugar de acolhimento como tem provado os vários depoimentos de quem precisa”.

“Mantida pelo Governo do Tocantins, com apoio de voluntários e parceiros, todos os serviços prestados pela instituição são gratuitos e oferecidos com muito amor. Chegou nos hospitais, Hospital Geral, Maternidade Dona Regina, Hospital Infantil e necessitou de um lugar, uma acolhida, nós estamos aqui de braços abertos, com o coração cheio de amor para receber todos que aqui chegarem”, afirmou a gerente da instituição, Elisângela Sardinha.

Ana Paula Dias conta sobre como foi passar sete semanas hospedada na Casa de Apoio Vera Lúcia, acompanhando o tratamento de um câncer de sua mãe, Girlene Pereira Dias. “Eu ouvia falar de como era a instituição, mas, tive a oportunidade de usufruir dos serviços e posso afirmar que a Casa de Apoio é um ambiente com excelente estrutura. Todos os quartos têm ar-condicionado, o refeitório é enorme, comida, produtos de higiene, tudo disponível. Aqui é um lugar muito abençoado, a começar pela equipe que nós aprendemos a amar. O tratamento foi o melhor, estou muito agradecida”.

“Aqui, a gente conheceu pessoas com diversos tipos de enfermidades, mas que encontraram apoio, interagem e fazem amizade. Poder compartilhar uma palavra de esperança com essas pessoas é muito importante”, afirmou.

Voluntariado

A Casa de Apoio recebe doações e ações voluntárias de amparo emocional e espiritual para seus hóspedes. Algumas das necessidades constantes dos usuários são roupas, calçados fechados (exigência dos hospitais), itens de higiene pessoal e alimentação complementar. Os interessados em conhecer a Casa e se tornarem parceiros podem entrar em contato pelo telefone (63) 3218-2465.

Diariamente, a instituição tem capacidade para atender 126 pessoas.

Localização

A Casa de Apoio fica a 200 metros do HGP, o que facilita o acesso aos tratamentos de saúde. Além do custeio contínuo do Governo do Tocantins, a instalação também conta com doações de parceiros voluntários, que ajudam de diversas formas.

Estrutura

A estrutura física da casa é composta de mais de 120 leitos equipados com beliches, ar-condicionado, cozinha, brinquedoteca, sala interdisciplinar, parquinho, área de convivência social e capela. Os hóspedes são selecionados e encaminhados pelas assistentes sociais dos hospitais públicos de Palmas. Endereço: Quadra 203 Sul, Avenida LO-05, APM-01.

