Programa “Ministério Público em Ação” destaca atuação na defesa dos Direitos Humanos

Estreia nesta terça-feira, 19, na TV Assembleia e no Youtube, a sétima edição do programa “Ministério Público em Ação”, que tem como destaque a entrevista da promotora de Justiça Isabelle Figueiredo sobre a atuação do Ministério Público na defesa da cidadania e dos Direitos Humanos.

O programa também explica a atuação do MP no combate à intolerância religiosa e traz comentários do promotor de Justiça Rodrigo Grisi Nunes acerca do Estatuto do Idoso, além de notícias e outras informações.

Na internet, o programa “Ministério Público em Ação” pode ser acessado na página www.youtube.com/user/MPETocantins.