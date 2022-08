Tocantins precisa experimentar o que Dimas fez em Araguaína, diz Amastha

Por Assessoria

Candidato a senador pelo PSB, Carlos Amastha disse, nesta terça-feira, 23 de agosto, que o Tocantins precisa parar com o improviso e com administrações sem trabalho para o bem da população. Segundo ele, o candidato Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos) é a pessoa ideal para mudar esse quadro.

“Precisamos de projetos concretos. O Estado precisa ver o que esse homem fez por Araguaína, tudo que ele mudou, a transformação da cidade”, ressaltou o candidato.

A fala de Amastha foi feita no Morada do Sol II durante evento de lançamento da candidatura do vereador Mauro Lacerda (PSB) a deputado estadual. O evento que reuniu milhares de pessoas contou com a presença de Dimas e do deputado federal e candidato à reeleição Tiago Andrino (PSB).