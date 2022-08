Carlesse cresce 11 pontos, diz pesquisa Big Data

Por Assessoria de Comunicação do Agir Tocantins

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 3, aponta o ex-governador e pré-candidato ao Senado Mauro Carlesse (Agir Tocantins) com 13% das intenções de voto. O resultado representa um salto de 11 pontos percentuais em relação à pesquisa do mesmo instituto divulgada em 22 de maio. Na época, o instituto apontava Carlesse com 2% das intenções na pesquisa estimulada.

Num segundo cenário do levantamento desta quarta-feira, Carlesse está empatado tecnicamente em primeiro lugar com 14% das intenções de voto, de acordo com a margem de erro divulgada pelo instituto (3 pontos percentuais, para mais ou menos). Vale ressaltar que a pré-candidatura de Carlesse ao cargo de senador foi lançada em 6 de julho, em Gurupi.

“Temos feito um trabalho sério e reunindo líderes políticos e lideranças da comunidade em torno do nosso projeto. São pessoas que conhecem nosso trabalho e estão ajudando, levando a mensagem e para os 139 municípios. Tenho certeza de que no dia 2 de outubro a vitória será nossa”, afirmou Carlesse.

A pesquisa

O Real Time Big Data ouviu 1.500 eleitores entre os dias 30 de julho e 1º de agosto. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TO 05111-2022, tem margem de erro de 3 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%.

Em declínio

Também em comparação com a pesquisa de maio, o levantamento divulgado nesta quarta-feira indica queda nas intenções de voto da primeira colocada, Professora Dorinha. Em maio, ela aparecia com 26% das intenções e hoje aparece com 20%. Segunda colocada à época, Kátia Abreu tinha 15%, hoje, aparece com 13%. Quem também enfrentou queda foi o técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo que, em maio, aparecia na pesquisa com 13% e hoje tem 11%.

Num segundo cenário da pesquisa desta quarta, onde Carlos Amastha substituiria Luxemburgo na disputa, a deputada professora Dorinha cai para 19%, com Amastha em segundo com 17% e Carlesse sobe mais um ponto, chegando a 14% (empatado tecnicamente com a primeira colocada, de acordo com a margem de erro), enquanto Kátia Abreu cai para a quarta posição, com 12%.