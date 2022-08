Governador e pré-candidato a reeleição Wanderlei Barbosa recebe título de cidadão araguainense

Por Assessoria

Em cerimônia realizada na Câmara de Vereadores de Araguaína, nesta terça-feira, 02, o governador e pré-candidato ao Governo do Tocantins, Wanderlei Barbosa, recebeu o título de cidadão araguainense. A honraria foi concedida pela vereadora Paula Zerbini (PTB).

A parlamentar, no momento da cerimônia, destacou os motivos pelo qual propôs a comenda ao chefe do executivo. “Eu propus esse título ao governador Wanderlei Barbosa por acreditar e confiar no trabalho dele como gestor do Estado, pautando políticas públicas que vêm de encontro com a necessidade da nossa população”, destacou a vereadora Paula, que reforçou ainda o compromisso de Wanderlei com as principais pautas como educação e infraestrutura.

A vereadora finalizou sua fala afirmando que acredita e confia, enquanto servidora pública, que o governador se preocupa, principalmente, com a educação. “Eu sou professora e vejo isso com as progressões, com a estruturação das escolas e com com suporte para as equipes da educação como todo. É importante destacar, também, todo o processo de infraestrutura que o governador tem feito em nível estadual, com a descentralização investindo recursos para todos os municípios do estado”, disse.

Agradecido, Wanderlei Barbosa destacou o quão significativo é receber o título de cidadão Araguainense. “Quando fui vereador, primeiramente em Porto Nacional e posteriormente em Palmas, quando propunha esse tipo de honraria, costumava destacar para quem tinha compromisso com o município. Uma comenda dessa importância me dá cada vez mais consciência e responsabilidade com o Araguaína, que é importantíssima para o nosso estado” afirmou o governador, que é natural de Porto Nacional.

O gestor salientou, ainda, a relevância da cidade de Araguaína no contexto de Tocantins e reforçou o compromisso com o município. “Sabemos a importância de cada município tocantinense. Mas Araguaína, em especial, é progresso puro, cinturão do desenvolvimento do Estado. Um polo educacional, sendo referência para o Tocantins e outros estados como Maranhão e Pará, que buscam a nossa cidade como referência”, pontuou o Wanderlei Barbosa.