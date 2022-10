Capital publica lista com mais de 2,4 mil veículos que possuem registros de infrações

A Prefeitura de Palmas divulgou no Diário Oficial edição n° 3.086 de sexta-feira, 21, a lista com os 2.478 veículos que possuem registros de infrações de trânsito. No edital, o proprietário pode identificar a placa do veículo, o auto e o código da infração, e a data em que as irregularidades foram cometidas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), o edital de notificação de autuação de infração de trânsito é divulgado “após esgotadas as tentativas de notificação do infrator ou o proprietário do veículo por meio postal e considerando os Autos de Infrações de Trânsito (AITs)”.

Ainda de acordo com o documento, os proprietários dos veículos que estiverem irregulares terão o prazo de 30 dias, contados da data da publicação do edital, para identificar o condutor infrator ou apresentar sua defesa nas centrais de atendimento do Resolve Palmas, caso julguem necessário.

O detalhamento das infrações pode ser obtido no endereço virtual.