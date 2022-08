Candidatura oficializada – Advogado quilombola é confirmado candidato a deputado estadual

Ascom Duminguim – Íris Silva

Em convenção partidária o advogado quilombola, trabalhador em saúde, Dr. Domingos Rodrigues da Silva, o Duminguim, confirmou sua candidatura a deputado estadual – PRTB.

Com a participação maciça da população de Lavandeira do Tocantins, a candidatura foi homologada e ele discursou para uma multidão de pessoas, que ouviram sua história.

Diariamente mais pessoas conhecem o pré-projeto de Duminguim, o qual visitou o Portal do Jalapão – Novo Acordo – cidade Natal do pré-candidato, que posteriormente dialogou com a comunidade de Aparecida do Rio Negro.

Em Palmas dialogou com o Sindicato dos Profissionais da Enfermagem no Estado do Tocantins – Seet.

Duminguim em todas as visitas reforçou a importância do projeto, que defenderá a partir do registro oficial da candidatura, que ocorrerá até 15 de agosto de 2022, e início da campanha eleitoral 2022, permitida por lei.