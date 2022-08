Laudecy Coimbra cobra mais segurança no Parque da Pessoa Idosa e solicita reforma

Na manhã de terça-feira, 09, a vereadora Laudecy Coimbra usou a tribuna da Câmara de Palmas para solicitar mais segurança no Parque da pessoa idosa. Conforme relatos dos funcionários e frequentadores, dois assaltos à mão armada foram registrados, com violência física e psicológica a todos que estavam no local, levando pertences e bens de valores.

“Esse parque é importante, além de ser o único no município de Palmas, portanto, precisa urgentemente de um olhar mais atencioso da administração pública para melhorar o serviço prestado. Eu ouvi de familiares e dos próprios idosos, que gostam de participar das atividades, no entanto, a segurança é fundamental para quem trabalha e para quem frequenta o local”, explicou Laudecy.

Além disso, a vereadora lamentou a situação, tendo em vista que é um público mais vulnerável, muitas vezes com dificuldade até de locomoção.

Infraestrutura

A parlamentar aproveitou para cobrar melhorias na infraestrutura do local, pois a forma que está atualmente não condiz com as necessidades ali percebidas. “Os banheiros não têm acessibilidade. O piso está estourado, existe infiltração no auditório, em várias partes, e isso impossibilita a utilização do espaço de forma segura”, reclamou.

Além disso, a vereadora solicitou videomonitoramento, ronda da guarda metropolitana, disponibilização de guardas, conclusão da cerca entre o viveiro municipal e o parque, a reforma da área administrativa, reforma dos banheiros e acessibilidade, reforma do auditório, reforma do piso de entrada e soluções em relação à infiltração, e iluminação do estacionamento.