Candidato a deputado estadual, Sargento Júnior Brasão demonstra força e reúne centenas de pessoas no lançamento da campanha de Carlos Amastha ao senado

Muita vibração e alegria, assim que o vereador de Palmas e candidato a deputado estadual, Sargento Júnior Brasão (PSB), foi recebido pelo público durante o lançamento da campanha de Carlos Amastha ao senado federal. O evento ocorreu nesta quinta-feira (18), no setor Jardim Aureny IV, região sul da Capital, e reuniu, segundo os organizadores, quase 5 mil pessoas.

Com direito a uma entrada animada e acompanhado por uma multidão, Brasão chegou ao local disposto a conhecer e se aproximar ainda mais da população que mora na região.

Em seu discurso, o candidato falou sobre as demandas que os bairros próximos possuem e do objetivo que ele, como deputado estadual e morador do Aureny III, terá em sanar todas elas.

‘’Cheguei aqui [região sul da capital] em 1993, fui ser ajudante de pedreiro. Hoje estou aqui, mais uma vez, tentando uma cadeira, e agora é uma cadeira na Assembleia Legislativa. Há muito trabalho para ser feito, precisamos finalizar a pavimentação asfáltica dos bairros, criar mais creches para nossas crianças e investir, principalmente, na segurança da população’’, destacou o Vereador.

Ainda em sua fala, Brasão ressaltou a importância para os tocantinenses de ter Carlos Amastha, em Brasília, no senado federal: ‘’Um homem que desde que chegou aqui no Tocantins, não mediu esforços para transformar esse estado. Mudou completamente o olhar que as pessoas tinham de Palmas e colocou nossa Capital em um outro patamar. No cargo de senador, tenho certeza que ele poderá fazer ainda mais!’’, disse.

ASCOM SGT. JÚNIOR BRASÃO