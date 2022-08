Em adesivaço, Professor Júnior Geo comemora engajamento dos apoiadores

Por Assessoria

Nesta sexta-feira, 19, o candidato a deputado estadual Professor Júnior Geo (PSC) organizou, no estacionamento do Espaço Cultural, um adesivaço para estampar nos carros e motos dos apoiadores e multiplicadores que acreditam na reeleição, o seu nome e o número de campanha, 20020.

Somente nesta sexta, foram centenas de carros adesivados voluntariamente. Geo considerou o momento positivo e ressaltou que juntos é possível multiplicar a ideia de uma política responsável e voltada para os interesses coletivos. “Em toda campanha realizamos o adesivaço como forma de mobilizar e reunir nossos apoiadores de maneira espontânea. Faço questão de adesivar cada carro ou moto que chega. A presença de cada um aqui conosco é muito importante e muito significativa”, ressaltou Geo.

A apoiadora Renata Rodrigues foi uma das que disponibilizou seu carro para campanha voluntária. “Eu vim adesivar meu carro porque eu acredito e defendo os mesmos ideais do Professor Júnior Geo. Eu estou com ele, rumo à vitória”, destacou.

A mãe do candidato, Sônia Maria Almeida Pereira, também esteve presente e afirmou que está feliz com o engajamento das pessoas. “Estamos fazendo um bom trabalho para eleger o Júnior, vai dar certo se for da vontade de Deus. Temos uma grande família, não só a de sangue, mas todos os amigos e apoiadores que buscam essa reeleição. Vamos em frente, é 20020”, disse.

Adesivaço em Porto Nacional

O próximo adesivaço acontecerá na cidade de Porto Nacional, na próxima quinta-feira, 25, às 17h30, em frente ao Espetinho do Gregório. “Vamos continuar nossa campanha com muita vontade e disposição, aguardo nossos apoiadores em Porto com muita alegria”, ressaltou o Professor Júnior Geo.