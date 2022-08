Carlesse levanta bandeira da juventude e vai trabalhar no Senado por mais oportunidades para os jovens

Da Assessoria de Comunicação do Agir Tocantins

O candidato a senador Mauro Carlesse (Agir Tocantins) participou na noite desta quinta-feira, 18, de entrevista ao Cerrado Dinâmico Podcast, em Porto Nacional. Na oportunidade levantou a bandeira da juventude, assegurando que, no Senado, vai trabalhar para criar oportunidades para os jovens tocantinenses.

“O jovem quase não tem perspectiva de nada”, lamentou Carlesse, lembrando do seu empenho, quando governador do Tocantins, para promover a inserção da juventude no mercado de trabalho. Dois dias antes de ser afastado do Governo, Carlesse havia sancionado a Lei n° 3.830, que instituía o programa TO Mais Jovem, por meio do qual 6 mil jovens, de 16 a 21 anos, seriam inseridos no mercado de trabalho para desempenhar atividades em órgãos públicos.

Além de oportunizar o primeiro emprego formal remunerado, o programa promoveria qualificação profissional e atendimento psicossocial e psicopedagógico aos jovens trabalhadores atendidos. “Imagina esses meninos de 16 a 21 anos tendo a oportunidade de trabalhar num Fórum, em uma prefeitura, num órgão do Governo. Isso muda a cabeça do jovem”, defendeu Carlesse.

No Senado, além de trabalhar em prol de projetos de geração de emprego, assegurou que destinará recursos para a profissionalização de jovens atletas amadores.

Num bate-papo descontraído com os apresentadores Fábio Dedão e Yuri Vinícius, Carlesse abordou no podcast assuntos diversos, inclusive culinária, quando explicou, passo a passo, como fazer o seu famoso frango na melancia.

O candidato ao Senado também falou sobre a sua trajetória de vida, desde a infância até a vinda para o Tocantins, em 1999. “Graças a Deus o Tocantins me recebeu muito bem. Quando eu cheguei, tive muitas oportunidades de negócios e, como empresário, sempre tive muita vontade de empreender”, destacou.

Carlesse lembrou da sua eleição à presidência do Sindicato Rural de Gurupi, da candidatura à prefeitura do município, seguida da candidatura a deputado estadual, da eleição à presidência da Assembleia Legislativa, da ascensão ao cargo de governador, em função da cassação do ex-governador Marcelo Miranda, e das eleições suplementares e ordinárias, em 2018. Nesta última, foi eleito com a maior votação da história do Estado, com 404 mil votos.

Temas diversos

A entrevista também foi espaço para abordar temas polêmicos e relevantes, como as medidas de redução de gastos para enquadramento do Estado à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o projeto de concessão do turismo no Jalapão, a ponte de Porto Nacional e outras grandes obras executadas na região, como a reconstrução das rodovias estaduais TO-070 e TO-255, nos trechos que ligam Porto a Brejinho de Nazaré e Porto a Monte do Carmo, respectivamente; a reforma do hospital regional para instalação de dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na pandemia; e a contemplação do município com o programa Tocando em Frente.



Golpe

Sobre as denúncias que resultaram no seu afastamento do cargo de governador, Carlesse foi categórico: “Foi um grande golpe que deram no Estado. A justiça vai entender e vai reconhecer que foi um grande erro, mas os danos pessoais e os danos para o Estado, ninguém vai assumir”, lamentou. Com relação à renúncia, Carlesse lembrou que a decisão foi tomada para assegurar seu direito de disputar a eleição ao Senado.



Confira a entrevista na íntegra através do canal Cerrado Dinâmico Podcast no Youtube: https://www.youtube.com/watch? v=GUrMhUhZVHA