Prefeitura promove palestras para empreendedores de Porto Nacional que atuam no setor de turismo

Por Nadya Mayara | Secretaria Municipal da Comunicação

30/03/2022 – Publicado às 05h45

A prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo e em parceria com o Sebrae, promove palestras para os empreendedores do município ligados ao turismo. A ação faz parte do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Turismo em Porto Nacional.

As palestras acontecem nos dias 29 e 30 deste mês. No primeiro dia, as ações acontecerão no Sebrae, a partir das 14h, com foco nos meios de hospedagem, serviços de alimentação, cultura, artesanato e agenciamento de condutores. Já no dia 30, as palestras serão realizadas na Câmara Municipal de Porto Nacional, a partir das 11h. De acordo com a diretora de Turismo, Ângela Dantas, ainda há vagas para os empresários que não se inscreveram e tenham interesse de participar do projeto.

O palestrante será o consultor Maicon Dimbarre, que possui mais de 10 anos de experiência na área de turismo e hotelaria, além de já ter participado de diversos projetos exitosos na área.

Confira a programação

29/03 – Sebrae de Porto Nacional

14:00 – Meios de hospedagem

16:00 – Serviço de alimentação

18:00 – Cultura, artesanato, agenciamento, condutores, etc.

30/03 – Câmara dos vereadores de Porto Nacional

09:00 – Apresentação das demandas já realizadas e próximos trabalhos do Plano de Trabalho 2022/2023.